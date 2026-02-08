Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1 (Ημίχρονο) – Ο Ταμπόρδα «πάγωσε» το Καραϊσκάκη στο ντέρμπι των αιωνίων

Σε ένα ντέρμπι με τεράστια συγκινησιακή φόρτιση λόγω της επετείου της Θύρας 7, ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να πάρει το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενος την αποτελεσματικότητά του στην αντεπίθεση.

Το γκολ που έκρινε το πρώτο μέρος

Μόλις στο 7ο λεπτό, ο Ταμπόρδα μετά από συνεργασία με τον Τεττέη, βρέθηκε σε θέση βολής και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Τζολάκη για το 0-1. Αν και αρχικά υποδείχθηκε οφσάιντ, το VAR επιβεβαίωσε την εγκυρότητα του γκολ, δίνοντας το προβάδισμα στους «πράσινους».

Olympiacos 0-1 Panathinaikos, Vicente Taborda pic.twitter.com/jTORBFjcpV — KING OF GOALS (@KingUnited100) February 8, 2026

Η πίεση του Ολυμπιακού και οι αντεπιθέσεις του «τριφυλλιού»

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες με τον Ταρέμι (11', 15'), οι κεφαλιές του οποίου όμως δεν βρήκαν στόχο. Οι Πειραιώτες έχουν την κατοχή, αλλά ο Παναθηναϊκός παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνος στις μεταβάσεις.

Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν το δεύτερο γκολ στο 31. Ο Παναθηναϊκός έφυγε 2 με 1 στην αντεπίθεση, με τον Τετέι να περνάει στο σπριντ και τον Ορτέγκα, αλλά μπερδεύτηκε λίγο με τον Αντίνο και ο Αργεντινός του Ολυμπαικού πρόλαβε και τον έκοψε πριν πλασάρει απέναντι από τον Τζολάκη!

Στατιστικά Ημιχρόνου:

Σκορ: 0-1

Σκόρερ: Ταμπόρδα (7')



