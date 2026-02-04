Παναθηναϊκός: Η «συμφιλίωση» Γιαννακόπουλου - Αταμάν και η επόμενη μέρα

Μετά από ένα 48ωρο γεμάτο ένταση και δημόσια ξεσπάσματα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Εργκίν Αταμάν φαίνεται πως βρήκαν τον κοινό τόπο που χρειαζόταν η ομάδα για να προχωρήσει. Η σπουδαία νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στη Euroleague λειτούργησε ως καταλύτης για την εκτόνωση της κρίσης που είχε προκληθεί μετά την ήττα από τον Άρη.

Η δήλωση Αταμάν που έφερε τη στήριξη

Ο Τούρκος προπονητής, στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τη Ρεάλ, εξήγησε γιατί δεν αντέδρασε στην κριτική του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ:

Κοινός χαρακτήρας: «Είναι σαν εμένα. Και εγώ επιτίθεμαι στους παίκτες μου. Του αρέσει η ειλικρίνεια και μου έδωσε κίνητρο», δήλωσε ο Αταμάν.



«Είναι σαν εμένα. Και εγώ επιτίθεμαι στους παίκτες μου. Του αρέσει η ειλικρίνεια και μου έδωσε κίνητρο», δήλωσε ο Αταμάν. Αποδοχή ευθύνης: Παραδέχθηκε πως η ομάδα χρειαζόταν ένα «ξύπνημα» και πως ο Γιαννακόπουλος, ως ο άνθρωπος που επενδύει συνεχώς, έχει το δικαίωμα να απαιτεί το μέγιστο.

Η παροιμία - απάντηση του Γιαννακόπουλου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν άφησε ασχολίαστες τις δηλώσεις του προπονητή του. Με ένα story στο Instagram, όπου αναδημοσίευσε το απόσπασμα της συνέντευξης, έγραψε: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε», επικυρώνοντας τη χημεία τους και τη στήριξή του στον «αρχιτέκτονα» της περσινής επιτυχίας.

