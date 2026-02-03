Χαμός στο Ντουμπάι: Ο Μπαρτζώκας ανέβηκε στην εξέδρα μετά την ήττα – Τι συνέβη με οπαδό

Η ήττα του Ολυμπιακού από την Ντουμπάι BC (108-98) στην παράταση δεν έφερε μόνο προβληματισμό για το αποτέλεσμα, αλλά και ένα απίστευτο σκηνικό έντασης με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» βρέθηκε στο επίκεντρο ενός επεισοδίου που κατέγραψαν οι κάμερες των κινητών τηλεφώνων.

Η στιγμή που «άναψαν» τα αίματα
Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα στην «Coca-Cola Arena», και ενώ οι παίκτες κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια, ένας οπαδός που βρισκόταν λίγες σειρές πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού φέρεται να έβρισε στα ελληνικά τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

 

Η αντίδραση του προπονητή ήταν ακαριαία:

Η κίνηση: Ανέβηκε στα σκαλιά της εξέδρας για να ζητήσει τον λόγο από τον συγκεκριμένο φίλαθλο.
Ο διάλογος: Ακολούθησε έντονη λεκτική αντιπαράθεση για μερικά δευτερόλεπτα, με τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους να παρακολουθούν εμβρόντητοι.
Η λήξη: Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων και των ανθρώπων της ομάδας, ο Μπαρτζώκας αποχώρησε τελικά για τη φυσούνα.

«Βαριά» ήττα και νεύρα
Το περιστατικό ήρθε ως επιστέγασμα μιας δύσκολης βραδιάς για τον Ολυμπιακό, ο οποίος παρότι έστειλε το ματς στην παράταση με «βόμβα» του Φουρνιέ, κατέρρευσε στο έξτρα πεντάλεπτο. Η ένταση του αγώνα και οι ύβρεις από την κερκίδα φαίνεται πως ξεπέρασαν τα όρια του Έλληνα τεχνικού, σε μια έδρα που κάθε άλλο παρά «εχθρική» αναμενόταν.

