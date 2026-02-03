Η ήττα του Ολυμπιακού από την Ντουμπάι BC (108-98) στην παράταση δεν έφερε μόνο προβληματισμό για το αποτέλεσμα, αλλά και ένα απίστευτο σκηνικό έντασης με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» βρέθηκε στο επίκεντρο ενός επεισοδίου που κατέγραψαν οι κάμερες των κινητών τηλεφώνων.

Η στιγμή που «άναψαν» τα αίματα

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα στην «Coca-Cola Arena», και ενώ οι παίκτες κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια, ένας οπαδός που βρισκόταν λίγες σειρές πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού φέρεται να έβρισε στα ελληνικά τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Μόνο αυτός ξέρει μπάσκετ .. ο σκακιστής .. με 30-70 διαιτησία αλλά ξέχασα , ήταν εντός προγράμματος..

ούτε θέλω να φανταστώ τι θα γινόταν με Αταμαν σε αντίστοιχη ήττα σήμερα .. #dubaiBC #OlympiacosBC #bartzokas #euroleague pic.twitter.com/r4FHZM6RqT — deRen13 (@deRen13) February 3, 2026

Η αντίδραση του προπονητή ήταν ακαριαία:

Η κίνηση: Ανέβηκε στα σκαλιά της εξέδρας για να ζητήσει τον λόγο από τον συγκεκριμένο φίλαθλο.

Ο διάλογος: Ακολούθησε έντονη λεκτική αντιπαράθεση για μερικά δευτερόλεπτα, με τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους να παρακολουθούν εμβρόντητοι.

Η λήξη: Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων και των ανθρώπων της ομάδας, ο Μπαρτζώκας αποχώρησε τελικά για τη φυσούνα.

«Βαριά» ήττα και νεύρα

Το περιστατικό ήρθε ως επιστέγασμα μιας δύσκολης βραδιάς για τον Ολυμπιακό, ο οποίος παρότι έστειλε το ματς στην παράταση με «βόμβα» του Φουρνιέ, κατέρρευσε στο έξτρα πεντάλεπτο. Η ένταση του αγώνα και οι ύβρεις από την κερκίδα φαίνεται πως ξεπέρασαν τα όρια του Έλληνα τεχνικού, σε μια έδρα που κάθε άλλο παρά «εχθρική» αναμενόταν.

