ΠΑΟΚ - Μπέτις 2-0: Ευρωπαϊκή «ραψωδία» στην Τούμπα και όνειρα για απευθείας πρόκριση στους «16»

Με μια επιβλητική εμφάνιση που θύμισε τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές της περσινής σεζόν, ο ΠΑΟΚ υπέταξε τη Μπέτις με 2-0 στην Τούμπα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου όχι μόνο «κλείδωσε» τη συμμετοχή της στα πλέι οφ, αλλά πλέον κρατά την τύχη στα χέρια της για την απευθείας πρόκριση στην 8άδα, αν πάρει αποτέλεσμα στη Λυών.

Το «κλειδί» της νίκης: Τακτική πειθαρχία και Κωνσταντέλιας

Ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε άκρως διαβασμένος, περιορίζοντας τα ατού της ομάδας του Μανουέλ Πελεγκρίνι.

Συμπαγής άμυνα: Στο πρώτο ημίχρονο, οι «ασπρόμαυροι» δεν επέτρεψαν στους Ανδαλουσιανούς να απειλήσουν ουσιαστικά, με τους Κεντζιόρα και Μιχαηλίδη να ελέγχουν την περιοχή.

Η αλλαγή που τα άλλαξε όλα: Η είσοδος του Γιάννη Κωνσταντέλια στο 54' μεταμόρφωσε τον ΠΑΟΚ. Ο νεαρός άσος έδωσε την απαιτούμενη δημιουργικότητα και συμμετείχε και στις δύο φάσεις των γκολ.

Το «χτύπημα» του Ζίβκοβιτς: Στο 67', μετά από υποδειγματική συνεργασία Κωνσταντέλια-Μεϊτέ-Γιακουμάκη, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η σφραγίδα του Γιακουμάκη: Ο Έλληνας φορ κέρδισε πέναλτι (το οποίο επιβεβαίωσε το VAR) και στο 86' ευστόχησε από την άσπρη βούλα, «τελειώνοντας» το ματς μέσα σε αποθέωση.

Λουτσέσκου: «Κάναμε το τέλειο παιχνίδι»

Ο Ρουμάνος τεχνικός ήταν απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, δηλώνοντας: «Στο δεύτερο ημίχρονο κυριαρχήσαμε απόλυτα. Πάμε στη Λιόν για να διεκδικήσουμε τη νίκη και ό,τι καλύτερο μπορούμε στη βαθμολογία».



Ο ΠΑΟΚ του 2026 δείχνει μια πρωτοφανή ωριμότητα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η νίκη επί μιας ισπανικής ομάδας του βεληνεκούς της Μπέτις δεν είναι τυχαία. Η επιστροφή του Πέλκα και η ενσωμάτωση του Γιακουμάκη έχουν προσθέσει το απαραίτητο «βάθος» που έλειπε πέρυσι. Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε το momentum της Τούμπας και την κόπωση της Μπέτις (που έχασε και τον Λο Σέλσο), αποδεικνύοντας ότι μπορεί να διαχειριστεί παιχνίδια υψηλής έντασης. Η στρατηγική του Λουτσέσκου να «χτυπήσει» μετά το 60' με φρέσκια δημιουργία απέδωσε καρπούς, καθώς οι Ισπανοί δεν είχαν απαντήσεις στο transition των γηπεδούχων.

