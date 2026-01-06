Παναθηναϊκός: «Πράσινη» κρίση και αποδοκιμασίες στο T-Center – Η Αρμάνι τιμώρησε ξανά το «τριφύλλι»

Δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας ήττα για τον Παναθηναϊκό, που υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της Αρμάνι Μιλάνο (74-87). Ο δαιμονιώδης Άρμονι Μπρουκς και οι έντονες αντιδράσεις του κόσμου προς τον Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως βρίσκεται σε μια επικίνδυνη καμπή στην Euroleague. Οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν νωχελικοί για ένα ακόμη παιχνίδι, γνωρίζοντας την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο με 74-87 μέσα στο T-Center, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής.

Το σόου του Μπρουκς και η κατάρρευση

Ο Άρμονι Μπρουκς ήταν ο «δήμιος» του Παναθηναϊκού για δεύτερη φορά φέτος. Με μια εμφάνιση-σόου, ο παίκτης των Ιταλών διέλυσε την πράσινη άμυνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όπου ο Παναθηναϊκός έδειξε να μην έχει απαντήσεις.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποχώρησε στο 12-8, σημειώνοντας τη δεύτερη σερί ήττα της, ενώ η Αρμάνι ανέβηκε στο 10-10, παίρνοντας μια σημαντική ανάσα μετά από τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα.

«Γιούχα» και ένταση στο T-Center

Το κλίμα στο γήπεδο ήταν εξαιρετικά βαρύ μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Οι οπαδοί του «τριφυλλιού», απογοητευμένοι από την κακή εμφάνιση και την έλλειψη ενέργειας, αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες και τον προπονητή Εργκίν Αταμάν. Οι αποδοκιμασίες αυτές αντικατοπτρίζουν την ανησυχία του κόσμου για την πορεία της ομάδας στην κρίσιμη συνέχεια της διοργάνωσης.

Διαβάστε ακόμα: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: "Πυρά" Γιαννακόπουλου για τη διαιτησία και παραδοχή Αταμάν για "φοβία" – Η αποθεωτική υποδοχή των "ερυθρολεύκων" στο ΣΕΦ