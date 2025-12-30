Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε διεθνές τουρνουά kickboxing στη Σερβία, όταν αγώνας εξελίχθηκε σε γενικευμένη συμπλοκή αμέσως μετά τη λήξη του, με την ελληνική αποστολή να δέχεται επίθεση μέσα στο ρινγκ. Στο επίκεντρο των επεισοδίων βρέθηκε ο Έλληνας αθλητής Γιάννης Τσουκαλάς, ο οποίος είχε μόλις επικρατήσει του Σέρβου αντιπάλου του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο τουρνουά «Emir Hadžimujović», στο Νόβι Παζάρ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του Τσουκαλά με τον Βαχίντ Κιτσάρα. Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, η ένταση που υπήρχε στις εξέδρες μετά το αποτέλεσμα οδήγησε σε εισβολή θεατών στο ρινγκ.

Περίπου 50 άτομα εισέβαλαν στο ρινγκ

Τα επεισόδια ξέσπασαν αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, όταν ομάδα θεατών πήδηξε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και μπήκε στο ρινγκ, με περίπου 50 άτομα να συμμετέχουν στη σύγκρουση, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς, που αγωνίζεται στην κατηγορία των 67 κιλών υπό κανονισμούς K1 και είναι δύο φορές κάτοχος του τίτλου WKU Balkanic Champion, βρέθηκε στο επίκεντρο της επίθεσης, μαζί με μέλη της γωνίας του.

«Μας βάρεσαν ανελέητα – Ένας κρατούσε μαχαίρι»

Τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν περιέγραψε στο Fightsports ο Παύλος Κοχλιαρίδης, προπονητής στον ΠΑΟΚ και ένας από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο ρινγκ. Όπως δήλωσε:

«Μετά τη νίκη του Γιάννη Τσουκαλά με εντυπωσιακό ΚΟ, στη γωνία του οποίου ήταν ο προπονητής του Νίκος Γκίκας και εγώ, μπήκαμε για να πανηγυρίσουμε τη νίκη μας μέσα στο ρινγκ. Χωρίς να ενοχλήσουμε κανέναν με πολύ σεμνότητα μαζί με τον Τσουκαλά και τον αθλητή του ΠΑΟΚ kickboxing, Ζήση Παγγούρα. Ο Γιάννης Τσουκαλάς όπως φαίνεται και στο βίντεο, υποκλίθηκε και έπεσε στα γόνατα για να δείξει σεβασμό στους χούλιγκαν του αντιπάλου του και στον αντίπαλο για να μην προέλθει κάποιο επεισόδιο, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν ήδη τεταμένη».

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, η κατάσταση ξέφυγε πλήρως:

«Ξαφνικά καθώς ήταν κάτω ο Γιάννης, ο αδερφός του αντιπάλου τον γρονθοκόπησε με συνέπεια να πέσει τελείως ο Έλληνας αθλητής. Έπειτα από αυτό, σε δευτερόλεπτα, μαζεύτηκαν πάνω από 100 άτομα μέσα στο ρινγκ και μας βάρεσαν ανελέητα, καθώς ήμασταν κάτω και προσπαθούσαμε να προστατεύσουμε τα πλευρά και το κεφάλι μας. Με κλωτσιές, μπουνιές από πίσω και πλάγια μας ποδοπάτησαν και μας πετούσαν καρέκλες».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αναφορά σε οπλισμένο άτομο:

«Επί δύο λεπτά συνεχόμενα τρώγαμε ξύλο χωρίς να επέμβει η αστυνομία που επενέβη τελικά έπειτα από δύο λεπτά που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα. Είχαμε χτυπήματα στο κεφάλι και στα πλευρά… Μάθαμε από έμπιστη πηγή πως ένας από τους χούλιγκαν εθεάθη με μαχαίρι! Τραγική εμπειρία. Σωθήκαμε από θαύμα και αποφύγαμε τα χειρότερα».

Παρέμβαση και από τον προπονητή του Τσουκαλά

Για τα γεγονότα μίλησε και ο προπονητής του Γιάννη Τσουκαλά, Νίκος Γκίκας, στην εκπομπή «Το Πρωινό μου» του ΑΝΤ1, τονίζοντας:

«Δεν έκανε καμία παρανομία ο Γιάννης. Δεν μπορώ να καταλάβω την ψυχολογία και τη νοοτροπία τους. Δεν ήθελαν να χάσει ο αθλητής τους. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Έφαγε όλη η ελληνική αποστολή ξύλο. Ήμασταν 4 άτομα και τρώγαμε ξύλο από 100. Η Αστυνομία ήρθε γρήγορα, πάλι καλά δεν είχαμε τίποτα χειρότερο».

Ανακοίνωση του BK Novi Pazar

Μετά τα επεισόδια, ο σύλλογος BK Novi Pazar εξέδωσε ανακοίνωση, καταδικάζοντας τα γεγονότα και αποστασιοποιούμενος από τη διοργάνωση. Στην ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Η ηγεσία του Boxing Club Novi Pazar καταδικάζει έντονα τα περιστατικά που σημειώθηκαν χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης kickboxing, καθώς και κάθε μορφή βίας που καταγράφηκε σε εκείνη την περίσταση…».

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα επεισόδια, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν υπάρξει συλλήψεις.

