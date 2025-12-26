Στο στόχαστρο ξανά ο Σαλάχ για τα Χριστούγεννα: Αντιδράσεις μουσουλμάνων μετά τη γιορτινή ανάρτηση

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, μια χριστουγεννιάτικη ανάρτηση του Μοχάμεντ Σαλάχ στάθηκε αφορμή για έντονες αντιδράσεις στα social media, με μερίδα μουσουλμάνων χρηστών να τον επικρίνουν ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να περάσει τις γιορτές με την οικογένειά του.

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ βρίσκεται στο Μαρόκο, καθώς έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Αιγύπτου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Την ίδια στιγμή, στο σπίτι του στην Αγγλία, η οικογένειά του γιόρτασε τις ημέρες των Χριστουγέννων, με τον ποδοσφαιριστή να δημοσιεύει μια φωτογραφία των παιδιών του μπροστά από στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, συνοδεύοντάς τη με τη φράση «Καλά Χριστούγεννα».

Η ανάρτηση προκάλεσε κύμα αρνητικών σχολίων, κυρίως από μουσουλμάνους ακολούθους του, οι οποίοι θεώρησαν ότι η εικόνα αυτή δεν συνάδει με τη θρησκευτική και πολιτισμική του ταυτότητα. Ανάμεσα στα σχόλια που ξεχώρισαν ήταν εκείνα που αμφισβητούσαν τον ρόλο του ως πρότυπο, αλλά και άλλα που τον καλούσαν να «σέβεται τη θρησκεία του», υπενθυμίζοντάς του ότι τον παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Ορισμένοι μάλιστα δήλωσαν απογοητευμένοι, σημειώνοντας ότι μέχρι πρότινος τον έβλεπαν ως παράδειγμα προς μίμηση, ενώ άλλοι υποστήριξαν πως τέτοιες εικόνες ενδέχεται να επηρεάσουν νεαρούς μουσουλμάνους, παρουσιάζοντας ως «φυσιολογική» μια πρακτική που, κατά τη δική τους άποψη, δεν αφορά το Ισλάμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε χρόνο την περίοδο των Χριστουγέννων, από τότε που ο Σαλάχ αγωνίζεται στην Λίβερπουλ. Παρά τις επικρίσεις, ο ίδιος δεν έχει απαντήσει δημόσια, επιλέγοντας να διατηρεί χαμηλούς τόνους και να μην δίνει συνέχεια στη διαδικτυακή αντιπαράθεση.

Για πολλούς υποστηρικτές του, η στάση του δεν συνιστά θρησκευτική δήλωση, αλλά μια απλή έκφραση συμμετοχής στο ευρωπαϊκό εορταστικό κλίμα, στο οποίο ζει και εργάζεται εδώ και χρόνια. Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από την προσωπική ζωή, τη θρησκεία και τον δημόσιο ρόλο του παραμένει έντονη – και όπως φαίνεται, δύσκολα θα κοπάσει τα επόμενα Χριστούγεννα.

