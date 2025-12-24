Τουρκία: Συνελήφθη ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε Σαντετίν Σαράν

Νέες αναταράξεις προκαλούν τα σκάνδαλα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στην Τουρκία, καθώς, λίγο μετά την υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού στο ποδόσφαιρο, έγινε γνωστή η σύλληψη του προέδρου της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Turk, ο Σαράν συνελήφθη την Τετάρτη (24/12) από δυνάμεις της Διοίκησης Χωροφυλακής στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά κατηγορίες για προμήθεια, χρήση και διευκόλυνση χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, δείγμα τρίχας του προέδρου της Φενέρμπαχτσε εστάλη στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, με τα αποτελέσματα να φέρονται θετικά στην κοκαΐνη. Παράλληλα, ο ίδιος υποβλήθηκε σε επιπλέον έλεγχο σε ιδιωτικό εργαστήριο το απόγευμα της ίδιας ημέρας, με τα πορίσματα να έχουν διαβιβαστεί στην Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.

Μετά την κατάθεσή του στον εισαγγελέα, ο Σαράν παραπέμφθηκε στο Ειρηνοδικείο με αίτημα αποφυλάκισης υπό δικαστική επιτήρηση. Τελικά, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Φενέρμπαχτσε επιβεβαίωσε τη σύλληψη του προέδρου της, τονίζοντας ότι η διαδικασία εξελίσσεται στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και υπό την ευθύνη των αρμόδιων αρχών. Ο σύλλογος εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του ότι ο Σαντετίν Σαράν θα ξεπεράσει τη δοκιμασία αυτή, σημειώνοντας πως το έργο της διοίκησης θα συνεχιστεί απρόσκοπτα.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Σεκίπ Μοστούρογλου, τα μέλη της διοίκησης και οι νομικοί εκπρόσωποι του συλλόγου βρίσκονται στο πλευρό του προέδρου σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Kamuoyu ve Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyuru



Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır.



Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti… pic.twitter.com/FWbNf1kUM9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 24, 2025

Η πρώτη δήλωση του Σαράν

Με ανάρτησή του στα social media, ο Σαντετίν Σαράν αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει κάνει ποτέ χρήση της ουσίας που φέρεται να ανιχνεύτηκε στο τεστ. Όπως ανέφερε, πρόκειται για απόπειρα δυσφήμισης που στοχεύει τόσο τον ίδιο όσο και τους θεσμούς που εκπροσωπεί.

Παράλληλα, δήλωσε έτοιμος να υποβληθεί εκ νέου σε εξετάσεις, ζητώντας επανάληψη των τεστ τόσο στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο όσο και σε διεθνώς πιστοποιημένους ανεξάρτητους οργανισμούς, με τα αποτελέσματα να δημοσιοποιούνται άμεσα.

Την ίδια ώρα, στα social media καταγράφονται μηνύματα στήριξης από φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε, οι οποίοι εκφράζουν τη συμπαράστασή τους προς τον πρόεδρο του συλλόγου, εν αναμονή των επόμενων εξελίξεων στην υπόθεση.

