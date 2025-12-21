Με τον πιο θεαματικό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Κόπα Άφρικα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Ο επιθετικός του Ολυμπιακός πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ με ανάποδο ψαλιδάκι, βάζοντας την υπογραφή του στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Ο διεθνής φορ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο παιχνίδι του Μαρόκου απέναντι στις Κομόρες και χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να κάνει τη διαφορά. Στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης, εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα στην περιοχή και με άψογο ανάποδο ψαλίδι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0.

Το γκολ προκάλεσε ενθουσιασμό στις εξέδρες και έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, με πολλούς να μιλούν για ένα από τα ομορφότερα τέρματα της πρεμιέρας του Κόπα Άφρικα.

Ο Ελ Κααμπί δείχνει ότι μεταφέρει και με το εθνόσημο την εξαιρετική φόρμα που διανύει σε συλλογικό επίπεδο, αποτελώντας ένα από τα βασικά «όπλα» του Μαρόκου στη φετινή διοργάνωση. Με τέτοιες στιγμές ποιότητας, το Κόπα Άφρικα ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

