# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Μαγικό ανάποδο ψαλίδι από τον Ελ Κααμπί: Γκολ - ποίημα στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 30 άτομα
Μαγικό ανάποδο ψαλίδι από τον Ελ Κααμπί: Γκολ - ποίημα στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα

Με τον πιο θεαματικό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Κόπα Άφρικα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Ο επιθετικός του Ολυμπιακός πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ με ανάποδο ψαλιδάκι, βάζοντας την υπογραφή του στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Ο διεθνής φορ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο παιχνίδι του Μαρόκου απέναντι στις Κομόρες και χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να κάνει τη διαφορά. Στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης, εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα στην περιοχή και με άψογο ανάποδο ψαλίδι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0.

Το γκολ προκάλεσε ενθουσιασμό στις εξέδρες και έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, με πολλούς να μιλούν για ένα από τα ομορφότερα τέρματα της πρεμιέρας του Κόπα Άφρικα.

Ο Ελ Κααμπί δείχνει ότι μεταφέρει και με το εθνόσημο την εξαιρετική φόρμα που διανύει σε συλλογικό επίπεδο, αποτελώντας ένα από τα βασικά «όπλα» του Μαρόκου στη φετινή διοργάνωση. Με τέτοιες στιγμές ποιότητας, το Κόπα Άφρικα ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Διαβάστε ακόμα: Ολυμπιακός: Εκτός με Βιλερμπάν ο Μόντε Μόρις – Πότε αναμένεται το ντεμπούτο του

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι τραπεζικοί λογαριασμοί: Πώς εντοπίζονται τα «αδήλωτα» χρήματα
Οικονομία

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι τραπεζικοί λογαριασμοί: Πώς εντοπίζονται τα «αδήλωτα» χρήματα

Αγρότες: Χριστούγεννα στα μπλόκα – Ανοίγουν διόδια, αποφάσεις σήμερα στη Λάρισα
Κοινωνία

Αγρότες: Χριστούγεννα στα μπλόκα – Ανοίγουν διόδια, αποφάσεις σήμερα στη Λάρισα

Μητσοτάκης για αγρότες: Διάλογος χωρίς τελεσίγραφα – Όχι στους κλειστούς δρόμους
Πολιτική

Μητσοτάκης για αγρότες: Διάλογος χωρίς τελεσίγραφα – Όχι στους κλειστούς δρόμους

Street party στη Λαμπρινή… στα σκαλιά εκκλησίας: Το «εκκλησιαστικό rave» που προκάλεσε αντιδράσεις
Κοινωνία

Street party στη Λαμπρινή… στα σκαλιά εκκλησίας: Το «εκκλησιαστικό rave» που προκάλεσε αντιδράσεις

Μαζωνάκης σε θέση μάχης: Μηνύσεις, εξώδικα και σκληρό παρασκήνιο πίσω από τις καταγγελίες
ShowBiz

Μαζωνάκης σε θέση μάχης: Μηνύσεις, εξώδικα και σκληρό παρασκήνιο πίσω από τις καταγγελίες