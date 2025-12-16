Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 77-81: Διπλό στην Πόλη με σούπερ Ναν

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στη Euroleague, επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε με 81-77 εκτός έδρας για τη 16η αγωνιστική, βάζοντας τέλος σε σερί δύο ηττών.

Το ματς κρίθηκε στο φινάλε, όταν το challenge του Εργκίν Αταμάν μετέτρεψε σε αντιαθλητικό το φάουλ του Γουέιντ Μπόλντγουιν στον Κέντρικ Ναν.

Ο Ναν ήταν απόλυτα ψύχραιμος από τη γραμμή των βολών και «σφράγισε» το πολύτιμο διπλό σε ένα δραματικό τέλος.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και έδειξε χαρακτήρα. Με τον Κέντρικ Ναν να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες στην επίθεση και την άμυνα να ανεβάζει ένταση, οι Πράσινοι άρχισαν σταδιακά να ροκανίζουν τη διαφορά. Ένα επιμέρους 8-0 τους έφερε ξανά σε απόσταση αναπνοής (57-56), βάζοντας «φωτιά» στο παιχνίδι.

Η Φενέρ προσπάθησε να απαντήσει με τον Χόρτον-Τάκερ, όμως ο Παναθηναϊκός έβρισκε λύσεις τόσο από την περιφέρεια όσο και κοντά στο καλάθι. Το ματς εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ στα τελευταία λεπτά, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο και το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια.

Στο τελευταίο λεπτό, με το σκορ οριακό, ήρθε η καθοριστική φάση. Το φάουλ του Γουέιντ Μπόλντγουιν πάνω στον Κέντρικ Ναν εξετάστηκε έπειτα από challenge του Εργκίν Αταμάν και μετατράπηκε σε αντιαθλητικό. Ο Ναν στάθηκε απόλυτα ψύχραιμος από τη γραμμή των βολών, ευστόχησε όσες χρειάστηκε και «σφράγισε» τη νίκη του Παναθηναϊκού, παρά την πίεση και το δραματικό φινάλε.

Έτσι, οι Πράσινοι έφυγαν με ένα τεράστιο διπλό από την Κωνσταντινούπολη (81-77), επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague και έστειλαν μήνυμα ποιότητας και ψυχραιμίας ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 37-41, 57-50, 77-81

Διαβάστε ακόμα: Ο προπονητής του Εργοτέλη κουτούλησε παίκτη της αντίπαλης ομάδας