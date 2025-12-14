Παναθηναϊκός – Βόλος 2-1: Αγχώθηκε, αλλά στο τέλος χαμογέλασε

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να περάσει από… συμπληγάδες, όμως κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες, επικρατώντας με 2-1 του Βόλου στο πλαίσιο της Stoiximan Super League. Οι «πράσινοι» έδειξαν από νωρίς τις προθέσεις τους, προηγήθηκαν με καθαρό σκορ, αλλά η συνέχεια τούς έβαλε σε δοκιμασία μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξε το σκορ με τον Ντέσερς, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την πίεση ψηλά και με ψύχραιμο τελείωμα έδωσε το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Λίγο αργότερα, οι «πράσινοι» βρήκαν και δεύτερο γκολ, όταν κέρδισαν πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Τάσος Μπακασέτας, κάνοντας το 2-0 και δείχνοντας πως το ματς οδεύει προς ένα ήρεμο φινάλε.

Ωστόσο, ο Βόλος δεν παρέδωσε τα όπλα. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 2-1, βάζοντας ξανά πίεση στον Παναθηναϊκό και αλλάζοντας τις ισορροπίες του αγώνα. Το γκολ αυτό έφερε άγχος στις εξέδρες και υποχρέωσε τους γηπεδούχους να παίξουν με μεγαλύτερη προσοχή στο δεύτερο μέρος.

Στην επανάληψη, ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο της κατοχής, όμως δεν κατάφερε να «καθαρίσει» το παιχνίδι με τρίτο γκολ. Ο Βόλος προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τα κενά και να απειλήσει στην κόντρα, χωρίς όμως να βρει την καθοριστική φάση για την ισοφάριση. Οι «πράσινοι» άντεξαν την πίεση, διαχειρίστηκαν το προβάδισμα και κράτησαν το πολύτιμο τρίποντο.

Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα, παρότι αγχώθηκε περισσότερο απ’ όσο θα ήθελε, και συνέχισε την πορεία του στο πρωτάθλημα, με τον Ντέσερς και τον Μπακασέτα να παίζουν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

