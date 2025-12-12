# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Europa League: Υπαρκτό το σενάριο ελληνικού «εμφυλίου» – Πιθανή διασταύρωση Παναθηναϊκού με ΠΑΟΚ

Στην τελική ευθεία μπαίνει η League Phase του Europa League, με μόλις δύο αγωνιστικές να απομένουν πριν διαμορφωθεί ο οριστικός πίνακας και τα ζευγάρια της επόμενης φάσης. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ παραμένουν «ζωντανοί» στη μάχη της πρόκρισης, με ένα σενάριο ελληνικού «εμφυλίου» στα play offs να μην μπορεί να αποκλειστεί.

Ο Παναθηναϊκός, μετά τις τελευταίες του εμφανίσεις, έχει φτάσει τους 10 βαθμούς και βρίσκεται πολύ κοντά στην εξασφάλιση θέσης στην πρώτη 24άδα της διοργάνωσης. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ με 9 βαθμούς χρειάζεται τουλάχιστον έναν ακόμη πόντο στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια για να «κλειδώσει» και εκείνος το εισιτήριο για τη συνέχεια.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα της βαθμολογίας, αν η League Phase ολοκληρωνόταν αυτή τη στιγμή, οι δύο ελληνικές ομάδες θα βρίσκονταν στην ίδια κληρωτίδα των play offs. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός (15ος) και η Γκενκ (16η) θα αντιμετώπιζαν έναν εκ των Ερυθρού Αστέρα (17ος) ή ΠΑΟΚ (18ος), γεγονός που ανοίγει το δρόμο για μια ενδεχόμενη ελληνική «μονομαχία».

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, ο νικητής του ελληνικού ζευγαριού θα βρεθεί αντιμέτωπος στη φάση των «16» με μία εκ των Λιόν ή Μίντιλαντ, ανάλογα με την τελική κατάταξη.

Βέβαια, τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί, καθώς απομένουν ακόμη δύο αγωνιστικές που μπορούν να ανατρέψουν τις ισορροπίες και να αλλάξουν πλήρως τις διασταυρώσεις. Ωστόσο, το ενδεχόμενο ενός ελληνικού «εμφυλίου» στο Europa League παραμένει ανοιχτό και συγκεντρώνει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον.

