Βαρύ πλήγμα στο ΟΑΚΑ για τον Παναθηναϊκό: Ηττήθηκε 79-89 από τη Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την έδρα του και υπέστη δεύτερη ήττα στο ΟΑΚΑ, αυτή τη φορά από τη Βαλένθια με 79-89, σε μια αναμέτρηση όπου πλήρωσε ακριβά τα λάθη του και την αδυναμία του να ελέγξει τον ρυθμό. Με 17 λάθη, 8/27 τρίποντα και χαμένο τομέα των ριμπάουντ, το «τριφύλλι» υποχώρησε στο 9-5, χάνοντας την παρουσία του στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η Βαλένθια, από την πλευρά της, σημείωσε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της και έφτασε επίσης στο 9-5, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τις δεύτερες επιθέσεις και την ασταθή άμυνα του Παναθηναϊκού.

Καθοριστικά κενά και χαμηλή συνεισφορά στη ρακέτα

Παρά την επιθετική συνέπεια των Ναν (23 π.) και Σορτς (19 π.), όπως και τις σταθερές παρουσίες των Σλούκα (12 π., 7 ασίστ) και Μήτογλου (12 π.), οι «πράσινοι» έμειναν εκτός ισορροπίας. Οι σέντερ Φαρίντ και Γιούρτσεβεν έδωσαν μόλις 3 πόντους συνολικά και δεν μπόρεσαν να ανταγωνιστούν τους Ισπανούς στη μάχη των ριμπάουντ, επιτρέποντας 7 επιθετικά μέχρι το ημίχρονο.

Οι πρωταγωνιστές της Βαλένθια

Οι Τόμπσον (19 π., 8 ριμπ., 6 ασ.) και Τέιλορ (18 π.) καθοδήγησαν τους φιλοξενούμενους, βρίσκοντας ρυθμό από την περιφέρεια και χτυπώντας στις αμυντικές αδυναμίες του Παναθηναϊκού σε κρίσιμα σημεία.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο (22-19) και έφτασε μέχρι το +9 στο 12’ (30-21). Ωστόσο, ένα επιμέρους 2-13 της Βαλένθια άλλαξε την εικόνα του παιχνιδιού. Με τρίποντα των Σλούκα και Σορτς, το «τριφύλλι» έκλεισε το ημίχρονο στο +6 (44-38), χωρίς όμως να χτίσει σταθερότητα.

Στο δεύτερο μέρος οι Ισπανοί επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους. Το 61-65 του τρίτου δεκαλέπτου ήταν προάγγελος της «πράσινης» κατάρρευσης στις λεπτομέρειες, με τη Βαλένθια να εκμεταλλεύεται κάθε λάθος και να φτάνει δίκαια στο τελικό 79-89.

Ένα καταστροφικό σερί 9-0 της Βαλένθια στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου, έβαλε τους Ισπανούς και πάλι μπροστά στο σκορ (44-47 στο 22΄), με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται συνέχεια μία ανάσα από την ανατροπή, αλλά λάθη, κενά στη ρακέτα και βεβιασμένες κινήσεις στην επίθεση τον κρατούσαν σε μειονεκτική θέση. Οι Ισπανοί βρέθηκαν στο 29΄ στο +4 (58-62), για να απαντήσει άμεσα ο Σλούκας από τα 6,75 (61-62). Και πάλι όμως, η λάθος επιλογή του Σορτς που ακολούθησε στην επίθεση, έφερε τον Τέιλορ μόνο του στο τρίποντο, διαμορφώνοντας στην εκπνοή το 61-65 της τρίτης περιόδου.

Τα επιθετικά ριμπάουντ της Βαλένθια έδωσαν και πάλι ώθηση στους Ισπανούς, οι οποίοι με επιμέρους σκορ 4-10 βρέθηκαν για πρώτη φορά στο +10 (65-75) στο 33΄. Κάποιες καλές άμυνες του Γκραντ έδειξαν να ανάβουν τη… σπίθα της αντεπίθεσης (74-77), αλλά ο Τόμπσον με γκολ-φάουλ και νέο φάουλ διαμόρφωσε το 74-82… Ένα νέο λάθος του Ναν και το τρίποντο που ακολούθησε από τον Μπαντιό έγραψαν το +11 (74-85) και ουσιαστικά έδωσαν τέλος στα όνειρα του Παναθηναϊκού για ανατροπή, 1:50΄ πριν από το φινάλε…

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελόσεβιτς, Νέντοβιτς, Βίλιους

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 18 (2), Καλαϊτζάκης, Σλούκας 12 (2), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 4 (1), Ναν 23 (2), Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 6, Μήτογλου 12, Γιούρτσεβεν 1.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Πέδρο Μαρτίνεθ): Μπαντιό 12 (3), Τέιλορ 18 (4), Πουέρτο 3, Ρόβερς 8 (2), Πραντίγια 5 (1), Ντε Λαρέα 4, Μουρ 9 (1), Σακό 4, Τόμπσον 19 (2), Κοστέλο 3 (1), Σίμα 4.

Η ήττα αφήνει τον Παναθηναϊκό με σημαντικά ερωτήματα ενόψει συνέχειας, κυρίως για τη σταθερότητα στην άμυνα και τη λειτουργία στη ρακέτα, σε μια Euroleague που γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική.

