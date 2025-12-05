# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Κατηγορηματική διάψευση για αλλαγή ιδιοκτησίας – Κατευθυνόμενα τα σενάρια

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τοποθετήθηκε επίσημα σχετικά με δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον επενδυτή ως προς την απόκτηση μετοχικού πακέτου της ομάδας. Με ανακοίνωσή της, η διοίκηση του συλλόγου διαψεύδει κάθε σενάριο και ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει υπάρξει καμία προσέγγιση, είτε άμεση είτε έμμεση.

Η αντίδραση της ΠΑΕ ήρθε σε συνέχεια των πρόσφατων δηλώσεων του ιδιοκτήτη Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος είχε ήδη απορρίψει τα σχετικά δημοσιεύματα. Η σημερινή ανακοίνωση ήρθε να κλείσει οριστικά τη συζήτηση γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός διευκρινίζει πως δεν υπάρχει απολύτως καμία προσέγγιση, επαφή ή ενδιαφέρον – ούτε άμεσα ούτε έμμεσα – από οποιονδήποτε για την αγορά του μετοχικού πακέτου της.
Είναι απόλυτα προφανές, και οφείλουμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους μας, ότι τα συγκεκριμένα σενάρια είναι ξεκάθαρα κατευθυνόμενα και προέρχονται από ανταγωνιστική ομάδα.»

Με αυτή τη δήλωση, η «πράσινη» ΠΑΕ απορρίπτει τις φήμες περί αλλαγής ιδιοκτησίας και αφήνει αιχμές για σκοπιμότητες πίσω από τη διάδοση των σεναρίων.

