Γιαννακόπουλος: Παραχωρούμε το ΟΑΚΑ στον Ολυμπιακό για να παίξει δωρεάν

Σε νέα δημόσια τοποθέτηση προχώρησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την αναβολή της αναμέτρησης Ολυμπιακού–Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω ανάρτησής του στο Instagram, άφησε αιχμές για την απόφαση του κράτους, ενώ δήλωσε ότι ο Παναθηναϊκός «παραχωρεί το ΟΑΚΑ» στον «αιώνιο» αντίπαλο.

Ο Γιαννακόπουλος, που λίγο νωρίτερα είχε ζητήσει ειρωνικά την κατοχύρωση του παιχνιδιού με 20-0 υπέρ της Φενέρ, επέστρεψε με νέο μήνυμα μέσα από story, σχολιάζοντας:

«Μαθαίνω μέσα στο αεροπλάνο ότι το κράτος ανέβαλε την αναμέτρηση για λόγους ασφαλείας. Ποιος είναι ο λόγος ασφαλείας; Εν πάσει περιπτώσει, αυτά είναι για άλλη ώρα. Εμείς σαν Παναθηναϊκός παραχωρούμε απόψε το ΟΑΚΑ που έχουμε ρίξει 25 εκατομμύρια, στον Ολυμπιακό να έρθει να παίξει δωρεάν».

Η ανάρτηση έρχεται σε συνέχεια της έντονης αντιπαράθεσης που έχει προκληθεί στα social media μετά την αναβολή, με τον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού να σχολιάζει με σαφή δόση ειρωνείας την κατάσταση, αλλά και την κατάσταση του κλειστού του ΟΑΚΑ που –όπως υποστηρίζει– έχει αναβαθμιστεί με επένδυση πολλών εκατομμυρίων.

Η επίσημη απόφαση για την αναβολή του αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε αποδόθηκε σε θέματα ασφάλειας λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το Λεκανοπέδιο.

Διαβάστε ακόμα: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις της Μαρίας Πολύζου για την κακοποίηση που υπέστη στην παιδική της ηλικία