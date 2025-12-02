Η Σερένα Γουίλιαμς ποζάρει με μαγιό και νιώθει ξανά ο εαυτός της – Πώς κατάφερε να χάσει 14 κιλά

Η Σερένα Γουίλιαμς εντυπωσιάζει στο εξώφυλλο του Porter. Η 44χρονη θρύλος του τένις έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τη χρήση φαρμάκων για απώλεια βάρους, συμπεριλαμβανομένων των ενέσεων. Έχει χάσει 14 κιλά και είναι πιο αδύνατη από ποτέ.

Μετά από μια καριέρα όπου δεχόταν συνεχώς σχόλια και κριτική για το σώμα της, σήμερα δηλώνει ότι νιώθει γεμάτη αυτοπεποίθηση.

Η 23 φορές νικήτρια Grand Slam ποζάρει με μαγιό και ψηλοτάκουνα δίπλα σε πισίνα, ενώ σε άλλες φωτογραφίες εμφανίζεται με μαύρο δερμάτινο jacket και καλσόν ή με ένα εφαρμοστό μαύρο φόρεμα.

Η μητέρα δύο παιδιών είπε στο Porter: «Ήταν δύσκολο γιατί στα πρώτα 15 χρόνια της καριέρας μου, το σώμα μου ήταν διαφορετικό. Είχα μεγάλο στήθος, μεγάλους γοφούς. Όλες οι αθλήτριες ήταν πολύ λεπτές, πολύ όμορφες με έναν άλλο τρόπο. Δεν καταλάβαινα ως αθλήτρια πώς να το διαχειριστώ αυτό. Σε επηρεάζει ψυχολογικά. Απόλυτα. Νομίζεις πως είσαι τεράστια σε όλη σου τη ζωή και μετά κοιτάς πίσω και λες: ήμουν μια χαρά, ήμουν fit. Ναι, είχα δυνατούς μύες. Δεν έμοιαζα με τις άλλες, αλλά κανείς δεν είναι ίδιος».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Serena Williams (@serenawilliams)

Και συνεχίζει: «Όταν ήμουν 17 και κέρδισα για πρώτη φορά το US Open, αποφάσισα πως δεν θα διάβαζα ποτέ ξανά τίποτα για μένα. Μεγαλώνοντας ως μαύρη γυναίκα στο τένις, αυτό συνοδευόταν από πολλή αρνητικότητα. Τώρα δεν θα αφήσω κανέναν να με ρίξει. Μου αρκεί το άγχος που βάζω η ίδια στον εαυτό μου, δεν θα επιτρέψω να το κάνει άλλος. Είμαι όμως χαρούμενη που τα σημερινά κορίτσια δεν το ζουν τόσο έντονα. Βέβαια, τώρα υπάρχουν οι διαδικτυακοί “trolls”… Θέλω να αφήσω πίσω μου το άγχος, τις αμφιβολίες και το να αμφισβητώ τον εαυτό μου. Θέλω περισσότερη διαύγεια, περισσότερη σιγουριά στις αποφάσεις μου και να θυμάμαι ότι δεν ζούμε μόνο για τα παιδιά μας. Ξαναβρίσκω τον εαυτό μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Serena Williams (@serenawilliams)

Θυμίζουμε ότι η Σερένα Γουίλιαμς και ο σύζυγός της, ο συνιδρυτής του Reddit, Αλέξις Οχανιάν, υποδέχτηκαν την πρώτη τους κόρη, Ολίμπια, τον Σεπτέμβριο του 2017. Η δεύτερη κόρη τους, Αντίρα, γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2023.

Μετά τις εγκυμοσύνες, όμως, δυσκολεύτηκε να χάσει βάρος με φυσικό τρόπο και αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ενέσιμες θεραπείες. Η επτά φορές πρωταθλήτρια του Wimbledon εξήγησε: «Μετά την Ολίμπια ήταν απίστευτα δύσκολο. Ήμουν κυριολεκτικά κάθε μέρα στο γήπεδο και δεν έκανα τίποτε άλλο. Είχα υπάρξει η απόλυτη σούπερ αθλήτρια, πάντα σε αγώνες, πάντα υγιής, αλλά δεν μπορούσα ποτέ να επανέλθω, ό,τι κι αν έκανα. Η ζωή μου είναι στο γυμναστήριο, προπόνηση, τρέξιμο, χορός, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πάντα έφτανα σε ένα σημείο στη ζυγαριά, αλλά δεν περνούσα ποτέ πιο κάτω. Εκεί αποφάσισα πως ήρθε η ώρα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό και ξεκίνησα τις ενέσιμες θεραπείες. Έκανα τη δουλειά. Νομίζω πως πολλές γυναίκες το καταλαβαίνουν: είσαι στο γυμναστήριο, τρως σωστά, αλλά δεν φτάνεις ποτέ εκεί που θέλεις. Νιώθω ελαφρύτερη ψυχικά, πιο σέξι, πιο σίγουρη».

Η Σερένα Γουίλιαμς λέει ότι η φαρμακευτική αγωγή την έκανε να νιώσει «πιο πολύ σαν τον παλιό της εαυτό».

