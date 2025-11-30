Η ΑΕΚ λύγισε τον Παναθηναϊκό 3-2 με χατ-τρικ Γιόβιτς σε ένα ντέρμπι γεμάτο ένταση

Μεγάλο διπλό για την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, όπου επικράτησε 3-2 του Παναθηναϊκού σε ένα από τα πιο συναρπαστικά ντέρμπι των τελευταίων ετών. Ο Λουκά Γιόβιτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα, σημειώνοντας χατ-τρικ και χαρίζοντας στην Ένωση μια τεράστια νίκη που τη διατηρεί στο -3 από την κορυφή. Το ματς σημαδεύτηκε από αποβολές και για τις δύο ομάδες, ανατροπές ρυθμού και ένταση μέχρι το φινάλε.

Η ΑΕΚ «χτύπησε» πρώτη με τον Γιόβιτς

Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και στο 16’ άνοιξαν το σκορ: ο Μάνταλος έκανε ιδανική σέντρα και ο Γιόβιτς με κεφαλιά νίκησε τον Ντραγκόφσκι για το 0-1.

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε γρήγορα και στο 24’ κέρδισε πέναλτι μέσω VAR για μαρκάρισμα του Πήλιου στον Τετέ. Ο Σφιντέρσκι ανέλαβε την εκτέλεση στο 27’, όμως ο Στρακόσα έπεσε σωστά και απέκρουσε, κρατώντας το προβάδισμα της ΑΕΚ.

Πέναλτι… αλά Πανένκα και 0-2 πριν το ημίχρονο

Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, ο Γεντβάι έκανε ένα σοβαρό λάθος στη μεσαία γραμμή. Ο Μάνταλος έφυγε στην αντεπίθεση, έδωσε την μπάλα στον Γιόβιτς και ο Τουμπά τον ανέτρεψε μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής υπέδειξε το δεύτερο πέναλτι της βραδιάς και ο Σέρβος σέντερ φορ εκτέλεσε «αλά Πανένκα» γράφοντας το 0-2.

Αποβολή για τον Παναθηναϊκό και… νέα ζωή με γκολ Τετέ

Στο 64’, ο Τουμπά είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Γκατσίνοβιτς και άφησε τους «πράσινους» με 10 παίκτες. Παρ’ όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός δεν παράτησε το παιχνίδι.

Στο 71’, ο Τετέ εκμεταλλεύτηκε γλίστρημα του Στρακόσα και με κεφαλιά έκανε το 1-2, βάζοντας φωτιά στο ματς. Έξι λεπτά αργότερα, ο Τσέριν έχασε τεράστια ευκαιρία για την ισοφάριση, με το σουτ του να φεύγει λίγο άουτ.

Φινάλε με δεύτερη αποβολή και ολοκληρωτικό θρίλερ

Στο 85’, η ΑΕΚ έμεινε επίσης με 10 παίκτες, αφού ο Μαρίν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη για μαρκάρισμα στον Τζούριτσιτς. Το παιχνίδι απέκτησε ξανά ρυθμό ντέρμπι, όμως η Ένωση κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμα και να το «κλειδώσει» με το τρίτο γκολ του Γιόβιτς.

Ο Σέρβος φορ ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας χατ-τρικ σε ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια της χρονιάς.



Οι συνθέσεις των ομάδων

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ):

Ντραγκόφσκι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Γεντβάι, Καλάμπρια (62′ Τσέριν), Ζαρουρί, Τσιριβέγια (86′ Ντέσερς), Σιώπης (75′ Κώτσιρας), Μπακασέτας (62′ Τζούριτσιτς), Τετέ, Σφιντέρσκι (62′ Πάντοβιτς)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς):

Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (46′ Πένραϊς), Πινέδα, Μάνταλος (46′ Μαρίν), Καλοσκάμης (62′ Κοϊτά), Ζοάο Μάριο, Γκατσίνοβιτς (94′ Γκρούγιτς), Γιόβιτς

