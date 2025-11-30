Εθνική Ελλάδας: Σπουδαία εκτός έδρας νίκη στην Πορτογαλία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027

Η Εθνική Ελλάδας έκανε το 2×2 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, επικρατώντας της Πορτογαλίας με 76-68 εκτός έδρας και επιβεβαιώνοντας πως μπαίνει στη διοργάνωση με σοβαρές βλέψεις. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος σημείωσε 15 πόντους και ήταν ο πιο σταθερός παίκτης της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη.

Το ξεκίνημα, πάντως, δεν ήταν ιδανικό για τη «γαλανόλευκη». Αν και ο Κώστας Αντετοκούνμπο άνοιξε το σκορ, οι Πορτογάλοι απάντησαν με ένα εντυπωσιακό 13-0, επιβάλλοντας ρυθμό και ενέργεια στο παρκέ. Η ελληνική ομάδα όμως αντέδρασε άμεσα: πίεση στην άμυνα, καλά σουτ και δικό της σερί 13-0 που έφερε ανατροπή και προβάδισμα (13-17) πριν κλείσει η πρώτη περίοδος στο +7.

Το δεύτερο δεκάλεπτο κύλησε με την Ελλάδα να βρίσκει λύσεις από την περιφέρεια. Ο Τολιόπουλος και ο Χαραλαμπόπουλος ευστόχησαν σε διαδοχικά τρίποντα, ενώ ο Λαρεντζάκης ανέβασε τη διαφορά στους 12 (21-33). Τα λάθη, ωστόσο, έδωσαν ευκαιρίες στους γηπεδούχους, οι οποίοι με επιμέρους σκορ 15-4 μείωσαν στο 36-37 πριν το ημίχρονο.

Στην τρίτη περίοδο η Πορτογαλία παρέμεινε κοντά στο σκορ, αλλά οι Παπανικολάου, Λαρεντζάκης και Χαραλαμπόπουλος έδωσαν ξανά στην Ελλάδα αέρα εννέα πόντων (47-56). Οι αντίπαλοι δεν το έβαλαν κάτω και έριξαν τη διαφορά στο καλάθι στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου (54-56), όμως η απάντηση της Εθνικής ήταν άμεση, με τρίποντα από Φλιώνη και Λαρεντζάκη (54-63).

Στο φινάλε, οι Πορτογάλοι προσπάθησαν να ξαναμπούν στο παιχνίδι (59-62), αλλά οι Σαμοντούροβ και Μήτρου-Λονγκ ανέλαβαν δράση: ο πρώτος με γκολ-φάουλ και ο δεύτερος με τρίποντο και δύο βολές ανέβασαν τη διαφορά στους 7 πόντους και ουσιαστικά «κλείδωσαν» τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 36-37, 46-56, 68-76

Η Εθνική συνεχίζει αήττητη και με δυναμική, δείχνοντας ότι το νέο πρότζεκτ υπό τον Βασίλη Σπανούλη μπορεί να οδηγήσει σε μια επιτυχημένη πορεία προς το Μουντομπάσκετ του 2027.

