Νέα πλημμύρα στο ΣΕΦ από την πρωινή καταιγίδα – Κίνδυνος αναβολής στο Πανελλήνιο τάε κβο ντο

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη καταιγίδα που έπληξε την Αθήνα το πρωί της Παρασκευής, καθώς το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρέθηκε για ακόμη μία φορά κάτω από νερά. Η εισροή υδάτων στην κεντρική αρένα δημιούργησε ανησυχία για τη δυνατότητα διεξαγωγής των αγώνων του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος τάε κβο ντο που φιλοξενούνται αυτές τις ημέρες στο φαληρικό στάδιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εικόνες, το παρκέ του ΣΕΦ πλημμύρισε σε αρκετά σημεία, με τα νερά να φτάνουν μέχρι και δίπλα στα τατάμι. Για λίγη ώρα εξετάστηκε το ενδεχόμενο αναβολής της διοργάνωσης, ωστόσο οι υπεύθυνοι αποφάσισαν τελικά τη συνέχιση των αγώνων, μετακινώντας τους χώρους δράσης ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή.

Το φαινόμενο δεν είναι πρωτόγνωρο για το ΣΕΦ, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών έχουν επανειλημμένα προκαλέσει καταστάσεις υπερχείλισης, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ανάγκη βελτιώσεων στις υποδομές απορροής του σταδίου.

Παρά την άμεση κινητοποίηση του προσωπικού, οι εικόνες με τα νερά μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας αντιδράσεις και έντονο σχολιασμό από φιλάθλους και αθλητές.

Διαβάστε ακόμα: Αποκάλυψη ESPN: Ο Αντετοκούνμπο έχει ζητήσει ανταλλαγή στους Νιου Γιορκ Νικς