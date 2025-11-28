Τεράστια νίκη της ΑΕΚ στη Φλωρεντία: Χρυσό διπλό και άλμα πρόκρισης στο Conference League

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε μία από τις πιο ώριμες και μεστές ευρωπαϊκές εμφανίσεις της τελευταία χρόνια, φεύγοντας με σπουδαίο «διπλό» από το «Αρτέμιο Φράνκι». Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε 1-0 της Φιορεντίνα και παρέμεινε δυναμικά στη διεκδίκηση της πρόκρισης από τον ενιαίο όμιλο του Conference League, καλύπτοντας παράλληλα το χαμένο έδαφος της ισοπαλίας με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Δυναμικό ξεκίνημα και καθαρή ταυτότητα στο παιχνίδι της ΑΕΚ

Η Ένωση μπήκε χωρίς φόβο στο ματς, διαβάζοντας σωστά τον αντίπαλο και κερδίζοντας νωρίς τις πρώτες προσωπικές μάχες. Μόλις στο 3’, ο Πήλιος βρέθηκε σε θέση βολής, ενώ στο 5’ απείλησε ξανά μετά από πίεση ψηλά, αναγκάζοντας τη Φιορεντίνα να οπισθοχωρήσει.

Οι «κιτρινόμαυροι» ήλεγχαν απόλυτα τον ρυθμό στο πρώτο τέταρτο, εμφανίζοντας πειθαρχία στο κέντρο και σωστές μεταβάσεις, ενώ η Φιορεντίνα απείλησε μόνο μέσα από λάθος της άμυνας της ΑΕΚ και κεφαλιά του Τζέκο που έδιωξε δύσκολα ο Στρακόσια.

Οι γηπεδούχοι πίστεψαν ότι άνοιξαν το σκορ σε φάση διαρκείας μετά από εκτέλεση κόρνερ, όμως έπειτα από έλεγχο VAR το γκολ ακυρώθηκε, κρατώντας την ισορροπία του αγώνα.

Το 0-1 του Γκατσίνοβιτς που πάγωσε το «Αρτέμιο Φράνκι»

Στο 35’, η ΑΕΚ εξαργύρωσε την επιθετικότητα και την υπομονή της. Ο Πινέδα σέντραρε ιδανικά από αριστερά, ο Πήλιος πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Γκατσίνοβιτς με δεύτερη, πιο δυνατή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ντε Χέα για το 0-1, βάζοντας «φωτιά» στην κιτρινόμαυρη κερκίδα.

Η Ένωση άγγιξε και δεύτερο γκολ ένα λεπτό αργότερα, όταν ο Γιόβιτς αστόχησε για εκατοστά ύστερα από σέντρα του Πήλιου. Μέχρι την ανάπαυλα, η ΑΕΚ διαχειρίστηκε άψογα τον ρυθμό και πήγε στα αποδυτήρια με δίκαιο προβάδισμα.

Πίεση της Φιορεντίνα και δύο ακόμα γκολ ακυρωμένα

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τη Φιορεντίνα να πιέζει για την ισοφάριση. Στο 55’ οι «βιόλα» βρήκαν ξανά δίχτυα σε μια περίεργη φάση μετά από κόντρες, αλλά το VAR έδειξε οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε για δεύτερη φορά.

Η ΑΕΚ άρχισε να χάνει μέτρα, αλλά όχι τις αμυντικές της ισορροπίες. Ο Νίκολιτς επενέβη με αλλαγές, περνώντας Ζίνι και Μάνταλο ώστε η ομάδα να «φρεσκάρει» τις γραμμές και να ξανακρατήσει μπάλα.

Μεγάλες φάσεις εκατέρωθεν – ρυθμός… ροντέο

Στο 71’, ο Ρότα απείλησε μετά από εξαιρετική κάθετη του Μαρίν, ενώ στο 73’ ο Ζίνι έφτασε μια ανάσα από ένα εντυπωσιακό γκολ, με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι.

Στο 77’ η Φιορεντίνα άγγιξε την ισοφάριση όταν ο Μουκουντί, σε μονομαχία με τον Τζέκο, παραλίγο να πετύχει αυτογκόλ, αλλά το οριζόντιο δοκάρι έσωσε την ΑΕΚ. Λίγο αργότερα, ο Ντε Χέα έβγαλε φάση τετ-α-τετ του Γιόβιτς, κρατώντας τους γηπεδούχους ζωντανούς.

Τα τελευταία λεπτά είχαν ένταση, αλλά όχι ξεκάθαρη ευκαιρία για τη Φιορεντίνα, με την ΑΕΚ να διαχειρίζεται ώριμα τον χρόνο και να φτάνει πανάξια σε μια από τις μεγαλύτερες εκτός έδρας νίκες της ευρωπαϊκής ιστορίας της.

Οι συνθέσεις

Φιορεντίνα (Πάολο Βανόλι):

Ντε Χέα, Πόνγκρατσιτς, Κομούτσο, Ρανιέρι (78’ Βίτι), Φορτίνι (78’ Φατσίνι), Μαντραγκόρα, Νικολούσι Καβίλια (78’ Φατζόλι), Εντουρ (63’ Κιν), Παρίζι (Κουάντιο), Γκούντμουντσον, Τζέκο

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς):

Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα (66’ Μάνταλος), Γκατσίνοβιτς (81’ Γκρούγιτς), Κοϊτά (66’ Ζίνι, 90’ Πενράις), Μαρίν, Γιόβιτς

