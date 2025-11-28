Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς 2-1: Με ανατροπές, ποιότητα και… Καλάμπρια, αγκαλιά με την πρόκριση

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την ευρωπαϊκή του πορεία με σταθερά βήματα, επικρατώντας 2-1 της Στουρμ Γκρατς στο Ολυμπιακό Στάδιο και καταγράφοντας τη δεύτερη διαδοχική του νίκη στη League Phase του Europa League. Μετά το «διπλό» στη Νορβηγία επί της Μάλμε, το «τριφύλλι» πρόσθεσε ακόμη ένα πολύτιμο τρίποντο, βελτιώνοντας αισθητά τη θέση του στη μάχη της πρόκρισης.

Ιδανικό ξεκίνημα με κεφαλιά Σφιντέρσκι

Οι δύο ομάδες μπήκαν στο γήπεδο με προσεκτικά βήματα, όμως ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που βρήκε πρώτος ρυθμό. Στο 18’, μετά από άψογη ανάπτυξη και σέντρα του Ζαρουρί με το εξωτερικό, ο Σφιντέρσκι πήδηξε ψηλότερα απ’ όλους και άνοιξε το σκορ με δυνατή κεφαλιά, νικώντας τον Κρίστενσεν για το 1-0.

Παρά το γκολ, το ματς δεν άλλαξε εικόνα. Οι Αυστριακοί προσπάθησαν να πάρουν μέτρα, αλλά οι «πράσινοι» είχαν τον έλεγχο και έβγαιναν με ταχύτητα στην επίθεση.

Η «βολίδα» του Κιτεϊσβίλι έφερε το 1-1

Στο 33’, η Στουρμ απείλησε για πρώτη φορά με σουτ του Τζάτα, όμως η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Λίγο αργότερα, στο 36’, ο Κιτεϊσβίλι εκτέλεσε με τρομερό σουτ από τα 25 μέτρα, σημαδεύοντας τη γωνία του Ντραγκόφσκι και ισοφαρίζοντας 1-1 σε μια φάση που αιφνιδίασε τον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» δεν πτοήθηκαν, συνέχισαν να πιέζουν, όμως το ημίχρονο έκλεισε χωρίς άλλη μεγάλη στιγμή.

Ευκαιρίες αλλά χωρίς καθαρό μυαλό

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε δυνατά για τον Παναθηναϊκό. Στο 49’, ο Μπακασέτας εκτέλεσε φάουλ, ο Σφιντέρσκι πήρε ακόμη μία κεφαλιά και ανάγκασε τον Κρίστενσεν σε εντυπωσιακή απόκρουση.

Παρά την πρωτοβουλία, οι γηπεδούχοι έδειχναν να στερεύουν από ιδέες απέναντι στη μαζική άμυνα της Στουρμ. Ο Ράφα Μπενίτεθ προχώρησε σε αλλαγές στο 64’, αναζητώντας φρεσκάδα και νέες κινήσεις στο γήπεδο.

Καλάμπρια… αρχηγός και εκτελεστής για το 2-1

Στο 74’ μίλησε η ποιότητα. Σε μια υποδειγματική συνεργασία των Πάντοβιτς και Μπακασέτα, ο Ντάβιντε Καλάμπρια πάτησε περιοχή, πέρασε με μαεστρία τον αμυντικό και πλάσαρε τον Κρίστενσεν για το 2-1, ξεσηκώνοντας το Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Ιταλός, που αποτελεί το πιο ακριβό αμυντικό συμβόλαιο της Super League, δικαίωσε απόλυτα τη φήμη του.

Λίγο αργότερα (80’), αποχώρησε μέσα σε αποθέωση, τη στιγμή που η Στουρμ προσπαθούσε να πιέσει για την ισοφάριση.

Τραυματισμός Μπακασέτα και… ψυχραιμία μέχρι το τέλος

Ο Μπακασέτας αποχώρησε στο 84’ λόγω τραυματισμού, όμως ο Παναθηναϊκός παρέμεινε συμπαγής στα τελευταία λεπτά, παρά την πίεση των φιλοξενούμενων. Οι Αυστριακοί ανέβασαν γραμμές, πήραν ρίσκα, αλλά δεν βρήκαν καθαρές φάσεις απέναντι σε μια άμυνα που έδειξε χαρακτήρα.

Το τελικό 2-1 επισφράγισε μια σημαντική ευρωπαϊκή νίκη, που φέρνει το «τριφύλλι» ακόμη πιο κοντά στον στόχο της πρόκρισης.



Συνθέσεις

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ):

Ντραγκόφσκι, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Καλάμπρια (80’ Κώτσιρας), Τσέριν, Μπακασέτας (84’ Μλαντένοβιτς), Τζούριτσιτς, Ζαρουρί, Τετέ (64’ Πάντοβιτς), Σφιντέρσκι (64’ Τσιριβέγια)

Στουρμ Γκρατς (Γιούργκεν Σάουμελ):

Κρίστενσεν, Κάριτς, Γκεϊρχόφερ, Αϊβού, Μίτσελ (46’ Μάλιτς), Τσουκουάνι, Γκόρεντς-Στάνκοβιτς, Ρόζγκα (61’ Χόρβατ), Κιτεϊσβίλι (74’ Χοντλ), Μαλόνε (61’ Καγιόμπο), Τζάτα (78’ Γκρίγκιτς)

Διαβάστε ακόμα: Τρέλα για Καρέτσα: Σκάουτερς από 23 ομάδες τον παρακολούθησαν - Μίλαν, Μάντσεστερ Σίτι και Ντόρτμουντ μεταξύ αυτών