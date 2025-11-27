Το βλέμμα της Ρεάλ Μαδρίτης στον Χρήστο Μουζακίτη – Τι κρύβει η ατάκα του Τσάμπι Αλόνσο

Ο Χρήστος Μουζακίτης συνεχίζει να τραβά πάνω του το ενδιαφέρον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τη χθεσινή του εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» να ενισχύει ακόμη περισσότερο το προφίλ του. Ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού, που δεν έχει συμπληρώσει τα 19 του χρόνια, όχι μόνο ξεκίνησε βασικός αλλά και αγωνίστηκε 95 λεπτά, καλύπτοντας πάνω από 12 χιλιόμετρα στο γήπεδο και ανταποκρίθηκε με εντυπωσιακή ωριμότητα απέναντι σε μονάδες όπως οι Τσουαμενί, Καμαβινγκά και Γκιουλέρ.

Ο διεθνής χαφ ετοιμάζεται τη Δευτέρα (1/12) να ταξιδέψει στην Ιταλία για να παραλάβει το European Golden Boy Web 2025, το βραβείο που κατέκτησε μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της Tuttosport. Ωστόσο, το όνομά του συζητείται ήδη έντονα σε κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ατάκα του Τσάμπι Αλόνσο που άναψε συζητήσεις

Μετά το ματς, ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για τον νεαρό μέσο του Ολυμπιακού και οι δηλώσεις του μόνο τυχαίες δεν ήταν:

«Ο Μουζακίτης έχει μεγάλο αντίκτυπο. Είναι πολύ ταλαντούχος μέσος και θα τον παρακολουθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η φράση «θα τον παρακολουθούμε» μπορεί να εκληφθεί ως ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενδιαφέροντος από τη «βασίλισσα», ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη το παρασκήνιο που υπάρχει από παλαιότερα.

Το παρασκήνιο από τη Λεβερκούζεν

Ο Αλόνσο είχε σχηματίσει θετική εικόνα για τον Μουζακίτη ακόμη από την εποχή που βρισκόταν στον πάγκο της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Γερμανοί είχαν στη λίστα τους τον Έλληνα μέσο, με τον Ισπανό τεχνικό να έχει ήδη εκφράσει την εκτίμησή του για το ταλέντο του.

Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες πως αν ο Αλόνσο συνέχιζε στη Λεβερκούζεν, ο Μουζακίτης ενδεχομένως να είχε ήδη μετακομίσει στη Bundesliga.

Στο στόχαστρο των κορυφαίων της Ευρώπης

Η εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ απλώς επιβεβαίωσε αυτό που ήδη γνώριζαν μεγάλοι σύλλογοι: ότι ο Μουζακίτης ανήκει στη νέα γενιά των πιο υποσχόμενων χαφ της Ευρώπης.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, το όνομά του έχει συνδεθεί με:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Άρσεναλ

Γιουβέντους

Νάπολι

Πόρτο

και άλλες κορυφαίες ομάδες

Η λίστα μεγαλώνει, ενώ τα σκάουτς που βρέθηκαν στο Καραϊσκάκη έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Το «ταβάνι» της τιμής και η στάση του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός δεν δείχνει διάθεση να παραχωρήσει εύκολα το νέο του «διαμάντι». Με δεδομένο ότι η μεταγραφή του Μπάμπη Κωστούλα στη Μπράιτον άγγιξε τα 40 εκατ. ευρώ, οι «ερυθρόλευκοι» αναμένεται να συζητήσουν μόνο για ποσά άνω αυτής της τάξης, εφόσον υπάρξει επίσημη πρόταση.

Για τα κλαμπ που ενδιαφέρονται, ένα τέτοιο ποσό δεν θεωρείται απαγορευτικό — ειδικά όταν πρόκειται για παίκτη 18 ετών που ήδη πρωταγωνιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

