Δύσκολη ευρωπαϊκή αποστολή για την ΑΕΚ στη Φλωρεντία – «Τελικός» πρόκρισης απέναντι στη Φιορεντίνα

Μία από τις πιο απαιτητικές στάσεις της στη φετινή ευρωπαϊκή της πορεία κάνει απόψε η ΑΕΚ, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Φιορεντίνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League. Η αναμέτρηση, που θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1 στις 22:00, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια της «Ένωσης» στη διοργάνωση.

Μετά τη βαθμολογική απώλεια απέναντι στη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον στη «ζώνη» όπου κάθε αποτέλεσμα μετράει. Η αποστολή στη Φλωρεντία είναι απαιτητική, καθώς η Φιορεντίνα εξακολουθεί να διαθέτει ποιότητα και δυναμική, ακόμη κι αν δεν διανύει την καλύτερη περίοδο στη Serie A και προέρχεται από ήττα στον όμιλο από τη Μάιντζ.

Παράλληλα, το πρόγραμμα της ΑΕΚ είναι ιδιαίτερα φορτωμένο. Το αποψινό ματς έρχεται ανάμεσα στο δυνατό παιχνίδι με τον Άρη και το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, γεγονός που αναγκάζει τον Ντάργκο Νίκολιτς να προχωρήσει σε προσεκτική διαχείριση του ρόστερ. Αλλαγές στην ενδεκάδα θεωρούνται πιθανές, ώστε η ομάδα να διατηρήσει φρεσκάδα και ανταγωνιστικότητα σε όλα τα μέτωπα.

Για την ΑΕΚ, η σημερινή αναμέτρηση αποτελεί μια κρίσιμη δοκιμασία χαρακτήρα, ποιότητας και αντοχών, καθώς η μάχη της πρόκρισης παραμένει ανοιχτή και κάθε βαθμός μπορεί να κάνει τη διαφορά.

