Η τρυφερή ιστορία του Κένεθ Φαρίντ: Ο NBAer που μεγάλωσε με δύο μητέρες και έγινε σύμβολο αποδοχής

Ο Κένεθ Φαρίντ, γνωστός στους φιλάθλους ως «The Manimal», δεν ξεχώρισε μόνο μέσα στα παρκέ. Η προσωπική του ιστορία είναι εξίσου συναρπαστική, καθώς μεγάλωσε σε μια ΛΟΑΤΚΙ+ οικογένεια με δύο μητέρες – μια εμπειρία που διαμόρφωσε τον χαρακτήρα του, τις αξίες του και την κοινωνική του στάση.

Η βιολογική του μητέρα, Γουόντα Φαρίντ, ήταν και η ίδια μπασκετμπολίστρια και πάλευε χρόνια με τον λύκο, ένα αυτοάνοσο νόσημα που την ταλαιπωρούσε από νεαρή ηλικία. Παρά τις δυσκολίες, ήταν μια γυναίκα με απίστευτη δύναμη ψυχής. Το μότο της «Rebound or die» έγινε για τον μικρό Κένεθ τρόπος σκέψης, αλλά και οδηγός ζωής. Τον δίδαξε ότι πριν από κάθε σουτ, πρέπει να διεκδικήσει το ριμπάουντ – όπως ακριβώς πρέπει να αγωνίζεται κανείς για όσα θέλει στη ζωή.

Η καθημερινότητα της Γουόντα, ωστόσο, δεν ήταν εύκολη. Όταν ο Κένεθ ήταν περίπου εννέα ετών, στη ζωή τους μπήκε η Μανάσιν, η γυναίκα με την οποία η μητέρα του δημιούργησε μια οικογένεια. Εκείνος την αποκαλούσε «Oomie» – μαμά στα αραβικά – και οι δύο γυναίκες παντρεύτηκαν το 2007 στο Νιου Τζέρσεϊ. Παρά τα προβλήματα υγείας της Γουόντα, ο γάμος τους ήταν μια βαθιά πράξη αγάπης και δέσμευσης.

Ο Φαρίντ δεν έκρυψε ποτέ την υπερηφάνεια για την οικογένειά του. «Έχω δύο μαμάδες και τις αγαπώ και τις δύο», έχει δηλώσει. Το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε δεν ήταν πάντα εύκολο: στο σχολείο αντιμετώπισε πειράγματα και στερεότυπα. Θυμάται να ρωτά τη μητέρα του αν «έπρεπε κι εκείνος να αγαπήσει άντρες», αφού εκείνη αγαπούσε γυναίκες. Η απάντησή της ήταν αποστομωτική: «Εσύ θα αγαπήσεις όποιον σε κάνει ευτυχισμένο».

Αυτή η φράση τον συνόδευσε σε όλη του τη ζωή. Και το 2013 έγινε ο πρώτος παίκτης στο NBA που συμμετείχε στην οργάνωση Athlete Ally, η οποία μάχεται ενάντια στην ομοφοβία στον αθλητισμό. Μέσα από τη δράση του, ο Φαρίντ έστειλε μήνυμα ότι κάθε άνθρωπος – γονιός, αθλητής, προπονητής – αξίζει να νιώθει ασφαλής και αποδεκτός.

Παράλληλα, ο ίδιος υπήρξε πάντα ξεκάθαρος για τη δική του σεξουαλικότητα, απαντώντας με ειλικρίνεια σε όσους πιστεύουν ότι το περιβάλλον διαμορφώνει αυτόματα τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός παιδιού: «Ποτέ δεν ένιωσα έλξη για άντρα. Εγώ θα είμαι με κάποιον που με κάνει ευτυχισμένο».

Η ζωή, όμως, είχε και δύσκολες στιγμές. Τον Απρίλιο του 2025 έχασε τη μητέρα του, γεγονός που τον συγκλόνισε βαθιά. Παρ’ όλα αυτά, την επόμενη ημέρα αγωνίστηκε κανονικά — μια πράξη που ο ίδιος περιέγραψε ως ένδειξη σεβασμού προς τη γυναίκα που τον στήριξε σε όλη του τη ζωή. Μετά τη λήξη του αγώνα, ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στις κάμερες.

Ο Φαρίντ είναι επίσης μουσουλμάνος, μια ακόμη πτυχή που συμπληρώνει το πορτρέτο ενός ανθρώπου που ισορροπεί ανάμεσα σε διαφορετικές ταυτότητες και αξίες. Η πίστη του, η αγάπη για την οικογένειά του και η βαθιά του ενσυναίσθηση τον κάνουν μια πολυδιάστατη προσωπικότητα, με έντονη κοινωνική συνείδηση.

Σήμερα είναι παντρεμένος με την Ατάρ Χατζάλι και έχει πέντε παιδιά – τέσσερις γιους και μία κόρη. Η ιστορία του δεν είναι απλώς μια ιστορία διαφορετικού οικογενειακού μοντέλου. Είναι μια υπενθύμιση ότι η οικογένεια ορίζεται από την αγάπη και όχι από στερεότυπα. Ότι η αποδοχή μπορεί να αλλάξει ζωές. Και ότι η δύναμη, τελικά, βρίσκεται στο να είσαι ο εαυτός σου.

Η πορεία του Κένεθ Φαρίντ, από τις γειτονιές του Νιούαρκ μέχρι τα παρκέ του NBA και σήμερα της Ευρώπης, συνοδεύεται από μια κληρονομιά που ξεπερνά τα ριμπάουντ και τους πόντους: τη δύναμη της αγάπης, της ανθεκτικότητας και της αλήθειας.

