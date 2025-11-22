ΟΦΗ 100 Χρόνια: Ένα ταξίδι στο Ηράκλειο του 1925 μέσα από ένα μοναδικό βίντεο

Ο ΟΦΗ μπαίνει επίσημα στον δεύτερο αιώνα της ιστορίας του και η ομάδα της Κρήτης τιμά τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της με έναν ξεχωριστό τρόπο: ένα εντυπωσιακό βίντεο που αναβιώνει το Ηράκλειο του 1925 και τις ρίζες του συλλόγου.

Με αφορμή τον εορτασμό του ιστορικού ορόσημου, η ΠΑΕ αξιοποίησε σύγχρονες τεχνολογίες για να «γυρίσει» τον χρόνο έναν αιώνα πίσω. Το αποτέλεσμα είναι ένα συγκινητικό οπτικοακουστικό ταξίδι που δείχνει πώς έμοιαζε η πόλη όταν έκανε τα πρώτα του βήματα ο Οργανισμός Φιλάθλων Ηρακλείου, αλλά και πώς ξεκίνησαν όλα για έναν από τους ιστορικότερους συλλόγους της χώρας.

Το βίντεο παρουσιάζει εικόνες της παλιάς πόλης, τα πρώτα γήπεδα, τις μορφές που σημάδεψαν την πορεία της ομάδας και το κλίμα μιας εποχής που η ποδοσφαιρική Κρήτη έκανε τα πρώτα της βήματα στο οργανωμένο άθλημα. Παράλληλα, θυμίζει ότι μόλις στο τέλος της περσινής σεζόν ο ΟΦΗ πανηγύρισε μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες επιτυχίες του, την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, κλείνοντας ιδανικά τον πρώτο αιώνα ζωής του.

Οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν ήδη προαναγγείλει μια σειρά δράσεων αφιερωμένων στα 100 χρόνια, με στόχο να τιμήσουν την ιστορία, τις προσωπικότητες και την πορεία του ΟΦΗ μέσα στον χρόνο. Το συγκεκριμένο βίντεο αποτελεί το πρώτο βήμα σε μια χρονιά γεμάτη αναμνήσεις, συναισθήματα και υπερηφάνεια για την ομάδα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας του Ηρακλείου.

Διαβάστε ακόμα: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις της Μαρίας Πολύζου για την κακοποίηση που υπέστη στην παιδική της ηλικία