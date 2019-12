Συγκινητική έκπληξη του Κλοπ και των παικτών της Λίβερπουλ σε άρρωστα παιδάκια

Η Λίβερπουλ για ακόμη μία χρονιά βρέθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Alder, προκειμένου να χαρίσουν χαμόγελα σε παιδάκια που θα γιορτάσουν τα Χριστούγεννα μακριά από το σπίτι τους.



Ο Γιούργκεν Κλοπ και παίκτες των Ρεντς πέρασαν στιγμές με τους μικρούς φίλους της ομάδας και τους γονείς τους, θέλοντας να τους δώσουν δύναμη.



Φυσικά έδωσαν και πολλά δώρα, αλλά η χαρά και η συγκίνηση των παιδιών για την παρουσία των ινδαλμάτων τους ήταν κάτι ανεκτίμητο.

What it's all about pic.twitter.com/k166WYyKOG