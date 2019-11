Ο Μπέιλ κράτησε πανό που έγραφε ότι η Ρεάλ είναι 3η προτεραιότητά του

Ο Γκάρεθ Μπέιλ διασκέδασε για την πρόκριση της Ουαλίας στο Euro 2020 κρατώντας το πανό με το σαφές... τρολάρισμα προς τη Ρεάλ Μαδρίτης, αναφορικά με τις προτεραιότητές του!



Ο σούπερ σταρ της εθνικής ομάδας των Ουαλών έκανε την ασίστ για το πρώτο από τα δυο γκολ του Ράμσεϊ απέναντι στην Ουγγαρία το βράδυ της Τρίτης, με τους «δράκους» να εξασφαλίζουν την πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του καλοκαιριού με το τελικό 2-0.



Στους πανηγυρισμούς για την επιτυχία, ο Μπέιλ και οι συμπαίκτες του κράτησαν το πανό το οποίο έγραφε «Ουαλία, γκολφ, Μαδρίτη», με σαφή τον υπαινιγμό προς τη Ρεάλ και το πόσο... του αρέσει να παίζει στη «βασίλισσα».

“Wales, Golf, Madrid in that order”



That should go down well in Madrid #WALHUN #Wales #Bale pic.twitter.com/LneDRHPxFc