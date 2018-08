Παπαχρήστου: Μπορώ και 15 μέτρα. Κουράγιο σε όσους θρηνούν στην Ελλάδα

Ένα άλμα ήταν αρκετό για τη Βούλα Παπαχρήστου, αφού ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοση της χρονιάς στην Ευρώπη με 14.60 μέτρα, κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Βερολίνου.

Η Ελληνίδα αθλήτρια σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της, χάρη στη μοναδική ουσιαστικά έγκυρη προσπάθειά της στον αγώνα, τη δεύτερη, αφού το άλμα της ήταν εντυπωσιακό και έξω από τις δυνατότητες των αντιπάλων της.

Για τη μεγάλη νίκη της στο τριπλούν του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου του Βερολίνου, μίλησε η Βούλα Παπαχρήστου, τονίζοντας ότι έχει τις δυνατότητες να σπάσει ακόμα και το "φράγμα" των 15 μέτρων, ενώ δεν ξέχασε και τα θύματα της τραγωδίας με τις φονικές φωτιές στην Ελλάδα.



Έτοιμη για ακόμη μεγαλύτερους στόχους έδειξε η Βούλα Παπαχρήστου, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου και αφιέρωσε τη νίκη της, σε όσους θρηνούν στην Ελλάδα για τους νεκρούς των φονικών πυρκαγιών στην Αττική.

Αυτό ήταν μάλιστα, το τρίτο χρυσό μετάλλιο και τέταρτο συνολικά για τα ελληνικά χρώματα στο 24ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Βερολίνου, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό αριθμό των ελληνικών μεταλλίων στα 27, εκ των οποίων τα 11 χρυσά, 6 ασημένια και 10 χάλκινα.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το ασημένιο μετάλλιο στο συγκεκριμένο αγώνα, πήρε η Κριστίν Γκιέρις από τη Γερμανία με 14.45 μέτρα και το χάλκινο η Άνα Πελετέριο από την Ισπανία, με 14.44 μέτρα.





Οι δηλώσεις της Παπαχρήστου



«Το πίστευα από τη στιγμή που μπήκα στον αγωνιστικό χώρο, από την ημέρα που πάτησα το πόδι στη Γερμανία, πως είμαι σε θέση να κερδίσω αυτό το πρωτάθλημα. Από το πρώτο άλμα μπήκα για τη μεγάλη επίδοση, δεν φοβήθηκα τον αγώνα. Είχα μεγάλα άλματα, ωστόσο δεν κατάφερα να πετύχω ένα νέο ατομικό ρεκόρ. Όμως επιβεβαίωσα την κορυφαία επίδοση στην Ευρώπη. Συγχαρητήρια, στον προπονητή μου, γιατί έκανε το νταμπλ, συγχαρητήρια και στον συναθλητή μου (σ.σ. Τεντόγλου). Ήταν εξαιρετικό και το ένα-δύο των κοριτσιών στο επί κοντώ.



Εύχομαι να χάρισα στους Έλληνες έστω και λίγη αισιοδοξία, καλό κουράγιο στις οικογένειες που θρηνούν. Σήμερα ένιωθα πως μπορώ να κάνω 15.00μ, δεν πειράζει το γυροφέρνω πιστεύω κάποια στιγμή θα βγει. Σίγουρα θα συνεχίσω τους αγώνες στη σεζόν, ωστόσο πρέπει να μιλήσω με τον προπονητή μου και τον μάνατζέρ μου. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Κώστα Παναγόπουλο και να πω ευχαριστώ σε εκείνον και την ομοσπονδία μας, που μας στηρίζουν. Δεν είναι εύκολοι καιροί, όμως, όλοι μαζί μια γροθιά μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Greece's third gold medal in as many days at the European Championships!



Following on from Miltiadis Tentoglou in the long jump and Ekaterini Stefanidi in the pole vault, Paraskevi Papahristou wins the triple jump with 14.60m.#EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/i4N4tN3fW8