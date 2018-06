Οι ευχές της Αντονέλα για τα γενέθλια του Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι έχει σήμερα γενέθλια και η σύζυγός του έστειλε μήνυμα αγάπης και λατρείας μέσω του instagram.



H Aντονέλα ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της μερικές οικογενειακές φωτογραφίες και ευχήθηκε στον αγαπημένο της, ο οποίος περνά δύσκολες ώρες μετά τις κακές εμφανίσεις της εθνικής ομάδας της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο.



«Χρόνια πολλά αγάπη μου. Σε αγαπάμε τόσο. Σε ευχαριστώ που με κάνεις την πιο ευτυχισμένη γυναίκα στον κόσμο και για την οικογένεια που έχουμε φτιάξει και είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός μας. Εύχομαι να είσαι χαρούμενος σήμερα και αγάπη για πάντα» έγραψε η κυρία Μέσι.

To tweet της σελίδας του Champions League

Wish a happy birthday to Lionel Messi!



The four-time #UCL winner turns 31 today. pic.twitter.com/bErGqOhfTp