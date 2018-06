Μουντιάλ 2018: Οργή των φιλάθλων της Αργεντινής για τον διασυρμό από την Κροατία

Καζάνι που βράζει είναι η εθνική ομάδα της Αργεντινής μετά το ταπεινωτικό 0-3 από την Κροατία που την φέρνει με το ενάμιση πόδι εκτός συνέχειας στο Μουντιάλ.

Έξαλλοι οι οπαδοί της Αργεντινής στο Νόβγκοραντ βλέποντας την εθνική τους ομάδα να δέχεται τρία γκολ από τους Κροάτες, ξέσπασαν στον Χόρχε Σαμπαόλι μετά τη λήξη της αναμέτρησης

Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ της χώρας, ορισμένοι οπαδοί έφτυσαν τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Αργεντινής, ενώ του φώναξαν και υβριστικά συνθήματα.

Supporters feel the pain as Messi's Argentina well beaten by Croatia in #WorldCup pic.twitter.com/b9Do4h8ZYB