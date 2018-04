Πρόκριση με τη βοήθεια του διαιτητή η Ρεάλ – Ηττήθηκε 3-1 από τη Γιουβέντους

Στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται... Από μυθικές ανατροπές στο φινάλε, μέχρι πέναλτι που μπορεί να κρίνουν μία πρόκριση, ίσως κι ένα τρόπαιο. Στη ρεβάνς του 3-0 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Γιουβέντους ποιος θα πίστευε ότι η «Κυρία» θα ισοφάριζε το σκορ του πρώτου αγώνα; Οι παίκτες του Αλέγκρι όδευαν προς μία μυθική ανατροπή, μια από τις μεγαλύτερες όλων των εποχών στη διοργάνωση, αλλά ο Μάικλ Όλιβερ δεν τους επέτρεψε να τη διεκδικήσουν έως το τέλος. Με το άκρως αμφισβητούμενο πέναλτι που έδωσε στο 93΄, η Ρεάλ Μαδρίτης θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρίτο σερί Κύπελλο του Champions League, καθώς το γκολ του Ρονάλντο στην 150ή εμφάνισή του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης διαμόρφωσε το τελικό 1-3 κι έστειλε τους «μερένγκες» στην επόμενη φάση. Απόλυτα δίκαια τα παράπονα των «μπιανκονέρι», οι οποίοι με μεγαλειώδη εμφάνιση είχαν το ματς στα χέρια τους...

Η Γιουβέντους φρόντισε να «παγώσει» το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» στο πρώτο 45λεπτο, με τον Μάριο Μάντζουκιτς να σκοράρει στο 2΄ και στο 37΄ και να δίνει ένα εντελώς διαφορετικό... χρώμα στο ματς, μετά το 0-3 των «μερένγκες» στο Τορίνο.

Οι Μαδριλένοι είχαν δύο μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο 45λεπτο, αρχικά με τον Μπέιλ και λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου με τον Βαράν να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι με την κεφαλιά που επιχείρησε ύστερα από το φάουλ του Κρόος.

Ενώ η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν μπήκε... φορτσάτη στο δεύτερο μέρος και πίεσε για να σκοράρει, το τραγικό λάθος του Κέιλορ Νάβας (έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια του) έδωσε την ευκαιρία στον Ματουϊντί να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα (3-0) στο 61ο λεπτό. Παρά την πίεση που άσκησαν οι γηπεδούχοι στη συνέχεια, η Γιουβέντους κρατούσε καλά στην άμυνα και όλα έδειχναν ότι οι ομάδες θα «έλυναν τις διαφορές τους» στην παράταση.

Κι, όμως... Στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Όλιβερ είδε πέναλτι στο μαρκάρισμα του Μπενάτια επάνω στον Βάθκεθ, γεγονός που προκάλεσε την έκρηξη των Ιταλών. Ο Μπουφόν διαμαρτυρήθηκε έντονα προς τον Άγγλο διαιτητή, που με την σειρά του απέβαλλε τον γκολκίπερ της «Γιουβε». Μετά από 3-4 λεπτά ο Ρονάλντο «εκτέλεσε» τον Στσέζνι και με το 3-1 η «Βασίλισσα» πήρε το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς.

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Κίτρινες: Καρβαχάλ, Μαρσέλο - Πιάνιτς, Μάντζουκιτς, Λιχτστάινερ, Άλεξ Σάντρο, Κόστα, Μπενάτια

Κόκκινες: Μπουφόν (90΄+3)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ζινεντίν Ζιντάν): Νάβας, Καρβαχάλ, Βαγέχο, Βαράν, Ρονάλντο, Μόντριτς (75΄ Κόβατσιτς), Κρόος, Μπέιλ (46΄ Μάρκο Ασένσιο), Μαρσέλο, Κασεμίρο (46΄ Λούκας Βάθκεθ), Ίσκο

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ (Μασιμιλιάνο Αλέγκρι): Μπουφόν, Ντε Σίλιο (17΄ Λιχτστάινερ), Κιελίνι, Μπενατιά, Πιάνιτς, Κεντίρα, Άλεξ Σάντρο, Κόστα, Ματουΐντί, Ιγκουαΐν, Μάντζουκιτς

Το αμφισβητούμενο πέναλτι

REAL MADRID AWARDED THE MOST CONTROVERCIAL PENALTY OF THE SEASON!!!!#Juventus #UCL #RealMadridJuventus #RealJuventus pic.twitter.com/Mz0VNRHMh5