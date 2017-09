Ο Νίκος Γκάλης επίσημα στο Hall of Fame του ΝΒΑ. Δείτε τον

Το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου (σ.σ. ξημερώματα 9ης Σεπτεμβρίου σε ώρα Ελλάδας) θα μείνει αξέχαστο στον Νίκο Γκάλη. Ο «γκάνγκστερ» έγινε ο πρώτος Έλληνας που έγινε μέλος του Naismith Hall of Fame, του μουσείου ιστορίας που από το 1959 αποτελεί την πιο πλήρη βιβλιοθήκη του μπάσκετ, προωθώντας την ιστορία του αθλήματος.

Ο «Θεός» του ελληνικού μπάσκετ ανήκει κι επίσημα στην παρέα των κορυφαίων καλαθοσφαιριστών του κόσμου. Ο άνθρωπος που οδήγησε την Εθνική Ελλάδας στην κορυφή της Ευρώπης το 1987, ο αθλητής που έκανε γνωστό το μπάσκετ στην Ελλάδα κι ώθησε χιλιάδες παιδιά να ασχοληθούν με την πορτοκαλί μπάλα μπήκε στη λίστα με τους «Θεούς» του παγκοσμίου μπάσκετ παρέα με τους Τρέισι ΜακΓκρέιντι, Μπιλ Σελφ, ​Ρεμπέκα Λόμπο, Μάφετ ΜακΓκρόου, Ρόμπερτ Χιουζ, Τζέρι Κράουζε, Τζορτζ ΜακΓκίνις, Ζακ Κλέιτον και Μάνι Τζάκσον που βρίσκονταν επίσης στην «Τάξη του 2017».

Ο Νίκος Γκάλης έκλεψε τις εντυπώσεις, μιας κι εμφανίστηκε με ένα λευκό σακάκι, το οποίο έκανε αντίθεση με το καλοκαιρινό του μαύρισμα.

Ο λόγος του ήταν κάτι παραπάνω από συγκλονιστικός, «υποχρεώνοντας» όλη την αίθουσα να τον χειροκροτήσει. Ο Νίκος Γκάλης αναφέρθηκε στην απόφαση του να έρθει στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι δεν μετάνιωσε ποτέ γι’ αυτή του την επιλογή, ενώ αφηγήθηκε και μία άγνωστη ιστορία που βίωσε στη Θεσσαλονίκη.

.@NickGalis6 is now officially enshrined member of the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. #17HoopClass pic.twitter.com/MEvd8QdahD — Basketball HOF (@Hoophall) September 9, 2017

Ιδού ο λόγος του «Θεού» του ελληνικού μπάσκετ

«Θα ήθελα να πω ότι αποτελεί μεγάλη μου τιμή να γίνομαι μέλος του Hall of Fame. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα κι εδώ δίπλα μου είναι ο Μπομπ ΜακΑντού ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που έχω αντιμετωπίσει στην καριέρα μου. Μας συνδέουν σπουδαίες μονομαχίες με τον Μπομπ. Ευχαριστώ τους φίλους μου που με ακολούθησαν εδώ, είναι σαν αδέρφια για μένα. Παλιοί συμπαίκτες μου στο Σίτον Χολ. Τότε, στο Σίτον Χολ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα έφτανα εδώ. Το όνειρό μου ήταν να παίξω στο ΝΒΑ, επιλέχθηκα από τους Σέλτικς μαζί με τον τρομερό Λάρι Μπερντ. Είχα προτάσεις από αρκετές ομάδες από την Ελλάδα. Μέχρι τότε δεν ήξερα ότι υπήρχε μπάσκετ στην Ελλάδα. Ο Άουερμπαχ ήθελε να μείνω, αλλά πήρα μια απόφαση για την οποία δεν θα μετανιώσω ποτέ στη ζωή μου. Πήγα στην Ελλάδα και το 1987 η Ελλάδα κατέκτησε το ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Όλο το έθνος βγήκε στους δρόμους, το μπάσκετ έγινε εθνικό άθλημα και η Ελλάδα είναι από τις κορυφαίες ομάδες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τότε σε κάθε αυλή σπιτιού, σε κάθε αυλή σχολείου τοποθετήθηκε μια μπασκέτα.

"Being inducted into the HOF, is a childhood dream that just came true." – @NickGalis6 #17HoopClass pic.twitter.com/wb2v9Ityyp — Basketball HOF (@Hoophall) September 9, 2017

Είμαι ευγνώμων γι’ αυτό που ζω σήμερα. Το θέμα δεν είναι η κατάκτηση τίτλων αλλά και άλλο πιο σημαντικό που θα σας αποκαλύψω σήμερα. Μια μέρα περπατούσα στη γειτονιά μου στη Θεσσαλονίκη και με σταμάτησε ένας κύριος. Νόμιζα ότι ήθελε μια αναμνηστική φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο. Με φώναξε «Νίκο, Νίκο», έτσι με φωνάζουν. Μου είπε «θέλω να σ’ ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου γιατί έσωσες τον γιο μου, του έκανες το μεγαλύτερο δώρο». Μετά μου εξήγησε ότι ο γιος του ήταν εθισμένος στα ναρκωτικά αλλά το ξεπέρασε, βρήκε το νόημα της ζωής κι έγινε αθλητής μπάσκετ. Θέλω να ευχαριστήσω τους προπονητές μου και τους συμπαίκτες μου στο Σίτον Χολ, τον σύλλογό μου τον Άρη Θεσσαλονίκης που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην καριέρα μου, τη γυναίκα μου και την κόρη μου Στέλλα».

Αυτό είναι το βίντεο του Νίκου Γκάλη στο Hall of Fame

Να σημειωθεί, πάντως, πως το σημαντικότερο πρόσωπο της βραδιάς, όχι για τους Έλληνες φιλάθλους αλλά για τον περισσότερο κόσμο, ήταν ο Τρέισι ΜακΓκρέιντι, ο οποίος μπήκε στο πάνθεον στα 38 του χρόνια.

.@Real_T_Mac is now officially enshrined member of the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. #17HoopClass pic.twitter.com/zIdL8VsVSH — Basketball HOF (@Hoophall) September 9, 2017

Η αποθέωση του Νίκου Γκάλη από τους Έλληνες ομογενείς

Απίστευτο κι όμως ελληνικό. Έλληνες ομογενείς αποθέωσαν τον Νίκο Γκάλη, κατά την είσοδο του στο Symphony Hall, φωνάζοντας «Νίκος Γκάλης οε οε οε».