«Το κατοικίδιο στη ζέστη χρειάζεται σκιά πριν τη βόλτα, όχι μόνο νερό μετά», λέει κτηνίατρος

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή για την ευζωία των κατοικίδιων. Πέρα από την άμεση ανάγκη για άφθονο νερό, οι ιδιοκτήτες πρέπει να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την αποφυγή θερμοπληξίας, όπως η παροχή σκιάς πριν και κατά τη διάρκεια των εξωτερικών δραστηριοτήτων, τονίζει κτηνίατρος.

Το καλοκαίρι φέρνει μαζί του αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τα ζώα συντροφιάς. Ενώ η διάθεση δροσερού νερού είναι αυτονόητη φροντίδα, η προστασία από την άμεση έκθεση στον ήλιο και η μείωση της σωματικής καταπόνησης είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο, σημαντικές. Ο κτηνίατρος επισημαίνει ότι η κουλτούρα της "υποχρεωτικής βόλτας" τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, με την αντίληψη ότι η λύση είναι απλώς η παροχή νερού μετά, είναι λανθασμένη και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η σημασία της σκιάς

Η σκιά δεν είναι απλώς ένα σημείο όπου το ζώο μπορεί να σταθεί για λίγο. Είναι ένας χώρος όπου η θερμοκρασία είναι αισθητά χαμηλότερη, επιτρέποντας στο σώμα του ζώου να διατηρήσει τη φυσιολογική του θερμοκρασία. Όταν ένα ζώο εκτίθεται παρατεταμένα στον καυτό ήλιο, η θερμοκρασία του σώματός του αυξάνεται. Εάν αυτή η αύξηση δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να οδηγήσει σε θερμοπληξία, μια κατάσταση που απειλεί τη ζωή.

Η παροχή σκιάς πριν από τη βόλτα σημαίνει ότι το ζώο ξεκινά την εξωτερική του δραστηριότητα ήδη πιο δροσερό, έχοντας μειωμένη την πιθανότητα να υπερθερμανθεί γρήγορα. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για σκύλους με πυκνό τρίχωμα, σκύλους με κοντή μουσούδα (όπως οι παχύσαρκοι ή οι βραχυκεφαλικοί), ηλικιωμένα ζώα, κουτάβια και ζώα με καρδιακά ή αναπνευστικά προβλήματα. Ακόμη και υγιή ζώα μπορούν να υποφέρουν σοβαρά σε ακραίες θερμοκρασίες.

Πότε είναι επικίνδυνη η ζέστη;

Δεν υπάρχει μία "μαγική" θερμοκρασία που να είναι επικίνδυνη για όλα τα ζώα, καθώς αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η φυλή, η ηλικία, η κατάσταση της υγείας, το επίπεδο φυσικής κατάστασης και η προσαρμογή του ζώου στις υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, γενικά, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος πλησιάζει ή ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου, οι ιδιοκτήτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η υγρασία παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, η ικανότητα του ζώου να αποβάλλει θερμότητα μέσω του λαχανιάσματος μειώνεται, καθιστώντας το πιο ευάλωτο στην υπερθέρμανση. Η άσφαλτος και το τσιμέντο, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες, μπορούν να φτάσουν σε θερμοκρασίες πολύ υψηλότερες από τη θερμοκρασία του αέρα, προκαλώντας εγκαύματα στα πέλματα των ζώων.

Πρακτικές συμβουλές για την προστασία

Προγραμματισμός βόλτας: Επιλέξτε τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας για τη βόλτα, νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

Επιλέξτε τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας για τη βόλτα, νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Σκιά κατά τη βόλτα: Ακόμα και αν η βόλτα γίνει νωρίς ή αργά, προσπαθήστε να κινείστε σε σκιερά μέρη, αποφεύγοντας την έκθεση στον άμεσο ήλιο.

Ακόμα και αν η βόλτα γίνει νωρίς ή αργά, προσπαθήστε να κινείστε σε σκιερά μέρη, αποφεύγοντας την έκθεση στον άμεσο ήλιο. Σύντομες βόλτες: Μειώστε τη διάρκεια και την ένταση των βόλτων.

Μειώστε τη διάρκεια και την ένταση των βόλτων. Επιφάνειες: Ελέγξτε την επιφάνεια του πεζοδρομίου με το χέρι σας. Αν είναι πολύ ζεστή για να την αγγίξετε για 5 δευτερόλεπτα, είναι πολύ ζεστή και για τα πέλματα του σκύλου σας. Προτιμήστε γρασίδι ή χώμα.

Ελέγξτε την επιφάνεια του πεζοδρομίου με το χέρι σας. Αν είναι πολύ ζεστή για να την αγγίξετε για 5 δευτερόλεπτα, είναι πολύ ζεστή και για τα πέλματα του σκύλου σας. Προτιμήστε γρασίδι ή χώμα. Νερό: Να έχετε πάντα μαζί σας φρέσκο, δροσερό νερό και να προσφέρετε στο ζώο σας συχνά.

Να έχετε πάντα μαζί σας φρέσκο, δροσερό νερό και να προσφέρετε στο ζώο σας συχνά. Αποφυγή αυτοκινήτου:Ποτέ μην αφήνετε το κατοικίδιό σας μόνο του σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ούτε για λίγα λεπτά. Η θερμοκρασία μέσα σε ένα αυτοκίνητο μπορεί να ανέβει επικίνδυνα γρήγορα.

Αναγνώριση συμπτωμάτων υπερθέρμανσης

Είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίζετε τα σημάδια θερμοπληξίας, ώστε να μπορείτε να αντιδράσετε άμεσα. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Έντονο και παρατεταμένο λαχάνιασμα, με δυσκολία στην αναπνοή.

Υπερβολική παραγωγή σάλιου.

Κόκκινα ούλα και γλώσσα.

Αδυναμία, νωθρότητα, ζάλη.

Απώλεια συντονισμού κινήσεων.

Εμετοί ή διάρροια.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, απώλεια συνείδησης ή επιληπτικές κρίσεις.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, μεταφέρετε άμεσα το ζώο σε δροσερό, σκιερό μέρος, προσφέρετε μικρές ποσότητες δροσερού (όχι παγωμένου) νερού, και βρέξτε το σώμα του με δροσερό νερό, εστιάζοντας στην κοιλιά, τις μασχάλες και τα πόδια. Επικοινωνήστε αμέσως με τον κτηνίατρό σας, ακόμη κι αν το ζώο φαίνεται να αναρρώνει, καθώς μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Η υγεία είναι προτεραιότητα

Η προληπτική φροντίδα και η κατανόηση των κινδύνων που ελλοχεύουν οι υψηλές θερμοκρασίες είναι το κλειδί για την ασφάλεια των κατοικίδιων το καλοκαίρι. Η δήλωση του κτηνιάτρου υπογραμμίζει την ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία δίνει έμφαση στην προστασία από τη ζέστη πριν από την έκθεση, και όχι μόνο στην αντιμετώπιση των συνεπειών της. Με μικρές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι τετράποδοι φίλοι μας θα απολαύσουν ένα ασφαλές και ευχάριστο καλοκαίρι.