Η Μαράια Κάρεϊ πάτησε το κουμπί των Χριστουγέννων με ανατρεπτικό βίντεο

Με την ολοκλήρωση του Halloween, η Μαράια Κάρεϊ επέστρεψε για να κηρύξει και επίσημα την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου. Η διάσημη τραγουδίστρια τήρησε για ακόμη μία χρονιά την αγαπημένη της παράδοση, δημοσιεύοντας το καθιερωμένο βίντεο με το οποίο υποδέχεται τον Νοέμβριο και βάζει τον κόσμο σε εορταστικό κλίμα. Ακριβώς τα μεσάνυχτα, μόλις ολοκληρώθηκε το Halloween, η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το νέο της βίντεο, συνοδεύοντάς το με τη χαρακτηριστική φράση: «It’s time!!!!».

Η καθιερωμένη έναρξη της εορταστικής περιόδου

Η Μαράια Κάρεϊ έχει καθιερώσει εδώ και χρόνια μια αγαπημένη και πολυαναμενόμενη παράδοση, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου αμέσως μετά το τέλος του Halloween. Κάθε χρόνο, οι πολυάριθμοι θαυμαστές της αναμένουν με ανυπομονησία την 1η Νοεμβρίου για τη νέα της δημοσίευση, η οποία έχει ως στόχο να βάλει τον κόσμο σε ένα άκρως εορταστικό κλίμα.

Φέτος, η διάσημη τραγουδίστρια δεν απογοήτευσε το κοινό της, καθώς ακριβώς τα μεσάνυχτα, με το που τελείωσε το Halloween, μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το νέο της βίντεο. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από την πλέον αναγνωρίσιμη φράση της, «It’s time!!!!», δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της πιο γιορτινής περιόδου του χρόνου με τον δικό της μοναδικό τρόπο.

Το ανατρεπτικό ξεκίνημα του βίντεο

Το κλιπ, το οποίο κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mariah Carey (@mariahcarey), ξεκινάει με μια σαφή ένδειξη της τοποθεσίας και της ημερομηνίας: «Νέα Υόρκη, 31 Οκτωβρίου». Αυτή η πληροφορία θέτει άμεσα το σκηνικό για τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια αντίστροφη μέτρηση που αρχίζει στις 23:58, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα προσμονής για την αλλαγή της ημέρας και την επίσημη έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

Η κάμερα μεταφέρεται στο εσωτερικό ενός μπαρ, όπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια δυναμική punk rock συναυλία. Αυτό το ασυνήθιστο και αναπάντεχο περιβάλλον προετοιμάζει το κοινό για την ανατροπή που θα ακολουθήσει, καθώς απέχει πολύ από τη συνηθισμένη λαμπερή και παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη αισθητική που έχει συνδεθεί με την τραγουδίστρια.

Η εμφάνιση της «βασίλισσας των Χριστουγέννων»

Μέσα σε αυτό το απρόσμενο punk rock σκηνικό, η Μαράια Κάρεϊ κάνει την εμφάνισή της με μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που έχουν συνηθίσει οι θαυμαστές της όλα αυτά τα χρόνια. Φορώντας έντονο μακιγιάζ και υιοθετώντας μια ξεχωριστή punk αισθητική, η τραγουδίστρια αφήνει για λίγο στην άκρη τη γνώριμη, λαμπερή και άκρως χριστουγεννιάτικη εικόνα της.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, η Μαράια Κάρεϊ ερμηνεύει το τραγούδι «Hermit», μια επιλογή που ενισχύει τον ανατρεπτικό χαρακτήρα της εισαγωγής της στην εορταστική περίοδο. Αυτή η εμφάνιση αποτελεί μια πραγματικά ανατρεπτική εισαγωγή, δίνοντας για ακόμη μία χρονιά το σύνθημα για τις γιορτές με έναν τρόπο που κανείς δεν περίμενε.

Μια διαδικτυακή παράδοση που συνεχίζεται

Με αυτή την ιδιαίτερη και ανατρεπτική προσέγγιση, η Μαράια Κάρεϊ δίνει για ακόμη μία χρονιά το σύνθημα για την έναρξη της πιο γιορτινής περιόδου του χρόνου. Η κίνησή της αυτή αποτελεί πλέον μια σταθερή και αναγνωρίσιμη διαδικτυακή παράδοση, την οποία οι θαυμαστές της περιμένουν με ανυπομονησία και ενθουσιασμό κάθε 1η Νοεμβρίου, γνωρίζοντας πως η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» θα κάνει την εμφάνισή της.

Η Μαράια Κάρεϊ καταφέρνει κάθε χρόνο να δημιουργεί προσμονή και να βάζει τον κόσμο σε εορταστικό κλίμα, διατηρώντας ζωντανό το ενδιαφέρον για την προσωπική της τελετουργία που σηματοδοτεί την έναρξη των Χριστουγέννων, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της ως η απόλυτη εκπρόσωπος των γιορτών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis