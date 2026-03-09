SendBarron: Ο Τράμπ θα έπρεπε να είναι έτοιμος να στείλει και το δικό του παιδί στον πόλεμο

Αν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι πρόθυμος να στείλει χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες σε εμπόλεμες ζώνες, θα έπρεπε να είναι έτοιμος να στείλει και το δικό του παιδί.

Η αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και οι στρατιωτικές αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ έχουν φέρει στο προσκήνιο τον 19χρονο γιο του, Μπάρον Τραμπ. Μια διαδικτυακή καμπάνια, που ξεκίνησε ως σάτιρα, έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο με το hashtag #SendBarron να γίνεται viral, προσελκύοντας την προσοχή διεθνών μέσων, όπως η γερμανική εφημερίδα Bild και βρετανικές πλατφόρμες.

Η γέννηση του κινήματος

Όλα άρχισαν από τον πρώην σεναριογράφο της δημοφιλούς σειράς South Park, Toby Morton, ο οποίος δημιούργησε την ιστοσελίδα draftbarrontrump.com. Η κεντρική ιδέα πίσω από την κίνηση είναι απλή, αλλά προκλητική: αν ο Πρόεδρος Τραμπ είναι διατεθειμένος να στείλει χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες σε εμπόλεμες περιοχές, τότε οφείλει να είναι έτοιμος να στείλει και το δικό του παιδί. Το hashtag #SendBarron έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με χιλιάδες χρήστες να καλούν τον Ντόναλντ Τραμπ να αποδείξει τον πατριωτισμό της οικογένειάς του, θυμίζοντας παράλληλα την αποφυγή του από τη στρατιωτική θητεία κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ.

Το ζήτημα του ύψους

Παρότι η καμπάνια έχει σατιρικό χαρακτήρα, οι αναφορές στη Bild και το LadBible αναδεικνύουν ένα ενδιαφέρον θέμα: την πιθανή επιλεξιμότητα του Μπάρον Τραμπ για στρατιωτική θητεία. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του αμερικανικού στρατού, το ανώτατο όριο ύψους για τους νεοσύλλεκτους είναι περίπου 2,03 μέτρα (6 πόδια και 8 ίντσες). Ωστόσο, ο Μπάρον Τραμπ εκτιμάται ότι φτάνει τα 2,06 μέτρα, Αν και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να δοθούν εξαιρέσεις, οι περιορισμοί αυτοί σχετίζονται με τις απαιτήσεις του στρατιωτικού εξοπλισμού, από τα καθίσματα των αεροσκαφών μέχρι τις υποδομές στους στρατώνες.

Πολιτικές αντιδράσεις

Αν και η καμπάνια ξεκίνησε με χιουμοριστική διάθεση, έχει προκαλέσει σοβαρές συζητήσεις σχετικά με την ηθική της επιστράτευσης και τη θέση των παιδιών των πολιτικών ηγετών σε περιόδους κρίσης. Μέχρι τώρα, ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει κάποια επίσημη απάντηση στο θέμα.

Η καμπάνια #SendBarron έχει καταφέρει να αναδείξει ένα ζήτημα που αφορά όχι μόνο την οικογένεια Τραμπ, αλλά και την ευρύτερη πολιτική κουλτούρα γύρω από την επιστράτευση και την ευθύνη των ηγετών απέναντι στον στρατό και την κοινωνία.

Διαβάστε ακόμα: Σώθηκε από θαύμα: Το βίντεο-σοκ με το ασανσέρ που ξεκίνησε ενώ ο επιβάτης έβγαινε