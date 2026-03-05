Σώθηκε από θαύμα: Το βίντεο-σοκ με το ασανσέρ που ξεκίνησε ενώ ο επιβάτης έβγαινε

Σε ένα απίστευτο περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, ένας άνδρας από την Ινδία παραλίγο να χάσει τη ζωή του λόγω δυσλειτουργίας του ασανσέρ στο συγκρότημα διαμερισμάτων του.

Ο Βατσαλάμπαϊ Πάντσα, κάτοικος στο συγκρότημα του Συμβουλίου Στέγασης Γκουτζαράτ στο Βαλσάντ της Ινδίας, είχε μια εξαιρετικά επικίνδυνη εμπειρία την Τρίτη. Σύμφωνα με το βίντεο που εξασφάλισε η The Sun, ο Πάντσα μπήκε στο ασανσέρ για να πάει στο διαμέρισμά του. Καθώς το ασανσέρ έφτασε στον όροφό του και άνοιξαν οι πόρτες, ο Πάντσα έκανε το πρώτο του βήμα για να βγει έξω. Ωστόσο, πριν προλάβει να βγει εντελώς, το ασανσέρ ανέβηκε ξαφνικά και με ταχύτητα.

Σκηνή τρόμου

Το βίντεο που καταγράφηκε δείχνει την τρομακτική στιγμή που ο Πάντσα χτύπησε το κεφάλι του στο ταβάνι του ασανσέρ, ενώ το σώμα του βρισκόταν ακόμα εν μέρει μέσα. Παρά το σοκ που υπέστη, ο Πάντσα κατάφερε να βγει από το ασανσέρ χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, παρόλο που η κατάσταση θα μπορούσε να είχε αποβεί μοιραία.

Η περιστασιακή σύγκρουση του κεφαλιού του με το ταβάνι και η γρήγορη κίνηση του ασανσέρ έκαναν τον κίνδυνο ακόμη μεγαλύτερο. Οι πόρτες του ασανσέρ δεν έκλεισαν καθόλου κατά την ξαφνική κίνηση προς τα πάνω, κάτι που υποδηλώνει τη σοβαρή δυσλειτουργία του.

Το ασανσέρ και η ασφάλεια

Το περιστατικό αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των ανελκυστήρων σε κτίρια στην Ινδία και τις συνθήκες συντήρησής τους. Αν και δεν είναι γνωστό ποιος ήταν ο λόγος που προκάλεσε την ξαφνική κίνηση, είναι σαφές ότι η κακή συντήρηση ή κάποια τεχνική βλάβη μπορεί να έπαιξε ρόλο.

Οι αρχές της περιοχής διερευνούν το ζήτημα, και οι κάτοικοι έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για την κατάσταση των υποδομών στα πολυκατοικίες τους.

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης

Η καταγραφή από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης δείχνει καθαρά πόσο κοντά βρέθηκε ο Πάντσα στο να χάσει τη ζωή του. Το βίντεο κάνει το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προσφέροντας μια σαφή απεικόνιση του πόσο επικίνδυνα και απρόβλεπτα μπορεί να γίνουν κάποια τεχνολογικά μέσα που θεωρούμε δεδομένα στην καθημερινότητά μας.

Το περιστατικό αυτό είναι μια τρανταχτή υπενθύμιση ότι η ασφάλεια των υποδομών δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται δεδομένη. Απαιτείται συνεχής έλεγχος και συντήρηση, καθώς και άμεση ανταπόκριση σε αναφορές προβλημάτων, για να αποφεύγονται τέτοιοι κίνδυνοι στο μέλλον.

