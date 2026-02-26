Ινδία: Σοκαριστικό βίντεο δείχνει ελέφαντα να εκσφενδονίζει άνδρα σε θρησκευτικό φεστιβάλ

Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας τη στιγμή που ένας ελέφαντας επιτίθεται σε έναν άνδρα κατά τη διάρκεια θρησκευτικού φεστιβάλ στην Ινδία. Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη χρήση άγριων ζώων σε πολυπληθείς εκδηλώσεις, όπου ο θόρυβος και ο συνωστισμός μπορούν να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες αντιδράσεις.

Το χρονικό της επίθεσης και ο πανικός

Το συμβάν έλαβε χώρα σε ναό κατά τη διάρκεια παραδοσιακής τελετής, όπου οι ελέφαντες θεωρούνται ιερά ζώα και συμμετέχουν ενεργά στις παρελάσεις. Στο βίντεο-ντοκουμέντο, η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο μέσα σε δευτερόλεπτα.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, αποτυπώνεται μέσα από τις σκληρές εικόνες:

Η στιγμή της οργής: Ο ελέφαντας, για λόγους που δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, στρέφεται ξαφνικά εναντίον ενός από τους παρευρισκόμενους ή τους φροντιστές του.

Η τρομακτική δύναμη: Με την προβοσκίδα του, το ζώο αρπάζει τον άνδρα και τον εκσφενδονίζει με τεράστια δύναμη στον αέρα, προκαλώντας τον τρόμο των εκατοντάδων πιστών που παρακολουθούσαν την τελετή.

Ο γενικευμένος πανικός: Οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν, καθώς ο ελέφαντας συνέχισε να κινείται νευρικά στον χώρο του ναού.

#Watch | Man severely injured after elephant lifts and throws youth during temple festival in Kerala's Thrissur pic.twitter.com/ThCDsACcHv — NDTV (@ndtv) February 26, 2026

Η συζήτηση για τη χρήση ζώων σε φεστιβάλ

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει, καθώς το περιστατικό αυτό προστίθεται σε μια μακρά λίστα παρόμοιων ατυχημάτων στην Ινδία. Αυτό που δεν ειπώθηκε αμέσως, αλλά αποτελεί αντικείμενο έντονης κριτικής από φιλοζωικές οργανώσεις, είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκονται αυτά τα ζώα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν:

Το στρες των ζώων: Ο δυνατός θόρυβος από τα τύμπανα, τα πυροτεχνήματα και τις φωνές του πλήθους προκαλούν έντονο στρες στους ελέφαντες, οδηγώντας τους συχνά σε ξεσπάσματα βίας. Το ζήτημα της ασφάλειας: Παρά τα μέτρα που λαμβάνονται, η διαχείριση ενός ζώου τέτοιου μεγέθους μέσα σε κλειστούς ή πυκνοκατοικημένους χώρους παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Η παράδοση έναντι της ευημερίας: Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη δημόσια συζήτηση στην Ινδία για το αν οι θρησκευτικές παραδόσεις θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν, αντικαθιστώντας τους ζωντανούς ελέφαντες με ρομποτικούς ή άλλα μέσα, προκειμένου να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές και τα ίδια τα ζώα.

