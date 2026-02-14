Άγιος Βαλεντίνος: Το επικό βίντεο της Φίνος Φιλμ με τις ατάκες που άφησαν εποχή

Η Φίνος Φιλμ δεν θα μπορούσε να αφήσει την ημέρα των ερωτευμένων να περάσει χωρίς το δικό της, μοναδικό άγγιγμα. Με ένα νοσταλγικό και άκρως χιουμοριστικό βίντεο, η εταιρεία-θρύλος του ελληνικού κινηματογράφου τιμά τον Άγιο Βαλεντίνο, επιστρατεύοντας τους μεγαλύτερους σταρ που πέρασαν ποτέ από τη μεγάλη οθόνη.

«Αχ, πανάθεμα σε Ρωμαίο!»

Στο αφιέρωμα παρελαύνουν ιερά τέρατα της υποκριτικής, όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Κώστας Βουτσάς, η Ζωή Λάσκαρη και ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Μέσα από εμβληματικές σκηνές και αξεπέραστες ατάκες, το βίντεο αποτυπώνει όλες τις εκφάνσεις του έρωτα: από το ρομαντισμό και το πάθος, μέχρι τη ζήλια και το... «ξύλο» που έριχναν οι πρωταγωνιστές για μια καρδιά.

Η ατάκα «Αχ, πανάθεμα σε Ρωμαίο» δίνει το ρυθμό σε ένα μοντάζ γεμάτο γέλιο και αναμνήσεις, θυμίζοντάς μας γιατί αυτές οι ταινίες παραμένουν αθάνατες μέχρι σήμερα.

