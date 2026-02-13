Αδιανόητο σκηνικό στη Λεωφόρο Σχιστού: Οδηγός κινούνταν με την όπισθεν για 1,5 χλμ. για να αποφύγει την κίνηση!

Ένα απίστευτο και εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό κατέγραψε η κάμερα αναβάτη μηχανής στη Λεωφόρο Σχιστού, αποδεικνύοντας ότι η οδηγική ασυνειδησία δεν έχει όρια. Οδηγός κόκκινου ΙΧ, προκειμένου να γλιτώσει την ταλαιπωρία του μποτιλιαρίσματος, αποφάσισε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του και τη ζωή των υπόλοιπων οδηγών.

Το χρονικό της επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς

Σύμφωνα με το βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, το περιστατικό συνέβη στο ρεύμα προς Πειραιά, λίγο πριν τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αθηνών, όπου καθημερινά παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις.

Η «πατέντα»: Ο οδηγός του κόκκινου οχήματος, αντί να περιμένει στην ουρά, επέλεξε να κινηθεί με την όπισθεν στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Η απόσταση: Η τρελή πορεία του οχήματος συνεχίστηκε για περίπου 1,5 χιλιόμετρο, με τους υπόλοιπους οδηγούς να παρακολουθούν εμβρόντητοι το θέαμα.

Ο σκοπός: Όπως φαίνεται, στόχος ήταν να προσεγγίσει κάποιο άνοιγμα ή έξοδο για να αποφύγει το κεντρικό σημείο της κίνησης.

Μια «παγιωμένη» αλλά παράνομη πρακτική

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο προκύπτει από τα σχόλια των χρηστών κάτω από τη σχετική ανάρτηση. Πολλοί οδηγοί που χρησιμοποιούν καθημερινά τη Λεωφόρο Σχιστού υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη επικίνδυνη πρακτική εφαρμόζεται εδώ και χρόνια από ασυνείδητους που θέλουν να παρακάμψουν την κίνηση, αδιαφορώντας για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την πιθανότητα πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

Η Τροχαία έχει επανειλημμένα τονίσει πως τέτοιες ενέργειες τιμωρούνται με βαριά πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος, καθώς η κίνηση με την όπισθεν σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας αποτελεί μία από τις πλέον επικίνδυνες παραβάσεις.

