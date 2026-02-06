Μια από τις πιο απροσδόκητες στιγμές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης εκτυλίχθηκε σε ζωντανή μετάδοση, με πρωταγωνιστή τον Κυριάκο Βελόπουλο και... τη Lady Gaga. Το περιστατικό μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά στο απόλυτο viral του 2026, προκαλώντας ένα ασταμάτητο κύμα σχολίων και memes στα social media.

Η στιγμή που «πάγωσε» το πλατό

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN. Ο κ. Βελόπουλος, επιθυμώντας να αναφερθεί στις πρόσφατες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Έπσταϊν, παρουσίασε στην κάμερα μια εκτυπωμένη φωτογραφία ως «αποδεικτικό στοιχείο». Στην εικόνα απεικονιζόταν μια γυναίκα με εντυπωσιακή αμφίεση, πλαισιωμένη από παιδιά που έπιναν ένα κόκκινο υγρό.

«Δείτε εδώ, τη βλέπετε αυτή την κυρία; Δείτε τα παιδάκια δεξιά και αριστερά τι πίνουν... Κόκκινο χρώμα, γιατί;», αναρωτήθηκε ο πολιτικός, προκαλώντας την άμεση περιέργεια των τηλεθεατών.

Όταν το Χόλιγουντ μπερδεύτηκε με την πολιτική

Η απάντηση στην «αποκάλυψη» του Κυριάκου Βελόπουλου ήρθε ακαριαία από τους χρήστες του διαδικτύου. Η «μυστηριώδης κυρία» της φωτογραφίας αναγνωρίστηκε αμέσως ως η παγκόσμια ποπ σταρ Lady Gaga.

Η εικόνα δεν προερχόταν από κάποιο απόρρητο αρχείο, αλλά ήταν επίσημο προωθητικό υλικό από τον 5ο κύκλο της διάσημης σειράς τρόμου «American Horror Story: Hotel» (2015). Στη σειρά, η Lady Gaga υποδυόταν μια αριστοκράτισσα-βαμπίρ, γεγονός που εξηγούσε το ατμοσφαιρικό σκηνικό και το «κόκκινο υγρό» στα ποτήρια των παιδιών, που προφανώς παρέπεμπε σε κινηματογραφικό αίμα.

We are family. Meet my magical children. HOTEL #AHS pic.twitter.com/t3FO9j1NHJ — Lady Gaga (@ladygaga) August 27, 2015

Στην αρχή νόμισα ότι ήταν φωτοσοπ αλλά τελικά είναι αλήθεια. Ο Βελόπουλος δείχνει τη Lady Gaga σε φωτογραφία από τη σειρά Hotel παρουσιάζοντας την ως μέλος του Επσταιν ????

Το κλάμα σε αυτή τη χώρα δεν έχει τελειωμό ???? pic.twitter.com/LbvX0KgTsx — Νίνος (@n1kos_ntg) February 5, 2026

Το Twitter «δικάζει» με χιούμορ

Το hashtag με το όνομα του Κυριάκου Βελόπουλου σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση των trends, με τους χρήστες να επιστρατεύουν όλο τους το χιούμορ. Τα memes «έπεφταν βροχή», με πολλούς να αναρωτιούνται αν η επόμενη τηλεοπτική αποκάλυψη θα περιλαμβάνει τον Harry Potter ή τον Darth Vader.

Η σύγκρουση της pop culture με την πολιτική επικαιρότητα δημιούργησε μια από τις πιο αστείες στιγμές της χρονιάς, αποδεικνύοντας ότι στην εποχή του γρήγορου fact-checking, τίποτα δεν μένει απαρατήρητο από το «μάτι» του διαδικτύου.

