Elon Musk: Η ανάρτηση-σοκ που «λύγισε» το Διαδίκτυο – «Τα λεφτά δεν αγοράζουν την ευτυχία»

Μπορούν 668 δισεκατομμύρια δολάρια να εξασφαλίσουν το χαμόγελο; Για τον Elon Musk, η απάντηση είναι ένα ηχηρό «όχι». Ο ισχυρός άνδρας της Tesla και της SpaceX, ο άνθρωπος που χρηματοδοτεί την αποίκιση του Άρη και στηρίζει ενεργά τον Donald Trump, προχώρησε σε μια σπάνια εξομολόγηση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

«Ήξερε τι έλεγε...»

Με μια λιτή αλλά γεμάτη νόημα ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο Musk επιβεβαίωσε το παλιό ρητό: «Όποιος είπε ότι τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία, γνώριζε πραγματικά για τι μιλούσε». Το μήνυμα συνοδευόταν από ένα emoji απογοήτευσης, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγες ώρες πάνω από 74 εκατομμύρια προβολές.

Whoever said “money can’t buy happiness” really knew what they were talking about ???? — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2026

Μεταξύ χλευασμού και συμπάθειας

Η δήλωση αυτή δίχασε τους ακολούθους του. Ενώ ορισμένοι έδειξαν συμπάθεια, αναγνωρίζοντας το βάρος της ευθύνης που κουβαλά ένας άνθρωπος με τη δική του επιρροή, άλλοι δεν έχασαν την ευκαιρία για καυστικά σχόλια. Πολλοί χρήστες τον συμβούλευσαν να στραφεί στη φιλανθρωπία ή τη θρησκεία, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν αν πρόκειται για μια ένδειξη βαθιάς προσωπικής δυστυχίας ή απλώς για μια ακόμα προκλητική επικοινωνιακή κίνηση.

Η «χρυσή» μοναξιά ενός τρισεκατομμυριούχου

Η χρονική συγκυρία της ανάρτησης προκαλεί αίσθηση. Μόλις στα τέλη του 2025, οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν ένα ιστορικό πακέτο αποζημίωσης ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τον Musk. Παρά την απόλυτη οικονομική κυριαρχία του μέσω της SpaceX, της xAI και της Tesla, ο Musk φαίνεται να στέλνει ένα μήνυμα ότι η κορυφή του κόσμου ίσως είναι πιο «κρύα» και μοναχική από όσο φαντάζεται κανείς.

Είναι ο Musk ένας «φυλακισμένος» του ίδιου του του πλούτου ή ένας οραματιστής που συνειδητοποιεί ότι τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή δεν έχουν τιμή; Το ερώτημα παραμένει, την ώρα που το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) διερωτάται αν αυτή είναι η πρώτη ρωγμή στην εικόνα του «άτρωτου» δισεκατομμυριούχου.

