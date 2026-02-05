Θρίλερ για γνωστό YouTuber: Τρύπωσε στο «νησί της ακολασίας» του Επστάιν και τώρα τον πολιορκούν μαύρα SUV

Ο Nico Grigg πίστευε ότι η «απόβαση» στο διαβόητο νησί Little St. James των Παρθένων Νήσων θα ήταν απλώς ένα ακόμα viral βίντεο. Όμως, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο σκοτεινή. Ο νεαρός YouTuber ισχυρίζεται τώρα ότι η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς μυστηριώδη μαύρα οχήματα παρακολουθούν κάθε του κίνηση έξω από το σπίτι του.

Η «απαγορευμένη» πτήση πάνω από το Little St. James

Χρησιμοποιώντας jet skis και drones, ο Grigg και η ομάδα του επιχείρησαν να σπάσουν το «άβατο» των 72 στρεμμάτων που κάποτε αποτελούσαν το ορμητήριο του Τζέφρι Επστάιν. Οι εικόνες που κατέγραψε δείχνουν μια περιοχή που, αν και μοιάζει εγκαταλελειμμένη, φαίνεται να φυλάσσεται στενά:

Παρακολούθηση από τα κτίρια: Ο YouTuber υποστηρίζει ότι μια γυναίκα μέσα από τις εγκαταστάσεις άρχισε να τον φωτογραφίζει μόλις πλησίασε στην ακτή.

Καταδίωξη από την Ακτοφυλακή: Η ομάδα αναγκάστηκε να αποχωρήσει εσπευσμένα, με σκάφη της Ακτοφυλακής να τους ακολουθούν κατά την επιστροφή τους.

«Αν μου συμβεί κάτι, θέλω να το ξέρετε»

Η επιστροφή στο σπίτι δεν έφερε την ηρεμία. Σε ένα βίντεο στο TikTok που προκαλεί ανατριχίλα, ο Grigg δείχνει μαύρα SUV τύπου Escalade σταθμευμένα έξω από την πόρτα του επί τρεις συνεχόμενες ημέρες.

«Δεν ξέρω ποιοι είναι, ίσως είναι οι φίλοι του Επστάιν. Αν εκνεύρισα κάποιον, ζητώ συγγνώμη, θέλω απλώς να τελειώσει όλο αυτό», δηλώνει φανερά φορτισμένος ο influencer.

Πραγματική απειλή ή κυνήγι για views;

Η κοινή γνώμη είναι διχασμένη. Από τη μία, η «σκοτεινή» λίστα των φίλων του Επστάιν περιλαμβάνει πανίσχυρα ονόματα που δεν θα ήθελαν νέες αποκαλύψεις. Από την άλλη, πολλοί αμφισβητούν την ειλικρίνεια του Grigg, κάνοντας λόγο για ένα καλοστημένο marketing trick με σκοπό να εκτοξεύσει τις θεάσεις του και τα έσοδα από sponsorships, τα οποία ήδη υπολογίζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή του περιστατικού από την αστυνομία, όμως το βίντεο «Τρύπωσα στο νησί του Τζέφρι Έπσταϊν» συνεχίζει να συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές, τροφοδοτώντας έναν νέο κύκλο συζητήσεων για τα μυστικά που παραμένουν θαμμένα στην άμμο της Καραϊβικής.

