On air «έκρηξη» στο Mega: Τα «γαλλικά» του Χασαπόπουλου και η αμηχανία της Ανθής Βούλγαρη

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», όταν ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, σχολιάζοντας την ατέρμονη ανακύκλωση δηλώσεων μεταξύ τηλεοπτικών προσώπων, ξέφυγε από τα όρια της ευπρέπειας.

Η συζήτηση αφορούσε το σχόλιο του Δημήτρη Παπανώτα για την Ελένη Βουλγαράκη, όμως η αντίδραση του παρουσιαστή ήταν αυτή που τελικά έκλεψε την παράσταση, προκαλώντας «παγωμάρα» στο πλατό.

Το χρονικό της ατάκας που «έκαψε» το μικρόφωνο

Η βρισιά: Διαβάζοντας το σχόλιο του Παπανώτα, ο Χασαπόπουλος αναφώνησε: «Ωραίο, ρε μαλ…κα», αφήνοντας άναυδους τους συνεργάτες του και τους τηλεθεατές.

Η συγγνώμη: Αντιλαμβανόμενος αμέσως το ολίσθημα, ζήτησε συγγνώμη, αποδίδοντας την έκρηξη στην αγανάκτησή του για την «αυτοαναφορικότητα» των εκπομπών.

Το ξέσπασμα: «Για να παρουσιάζετε καμιά είδηση σας τις δίνουν τις εκπομπές, όχι για να κάνει ο ένας κριτική στην άλλη. Ποιον ενδιαφέρει αυτό; Δέκα ανθρώπους ενδιαφέρει», συμπλήρωσε φανερά εκνευρισμένος.

Η «χρηστική» γωνία: Τηλεόραση και δεοντολογία

Το περιστατικό αναδεικνύει δύο βασικά ζητήματα:

Η ποιότητα του περιεχομένου: Η κριτική του Χασαπόπουλου για το «γαϊτανάκι» των σχολίων έχει βάση, καθώς η ελληνική τηλεόραση συχνά αναλώνεται σε εσωτερικές κόντρες, αγνοώντας τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Τα όρια του αυθορμητισμού: Όσο κι αν η αγανάκτηση είναι δικαιολογημένη, η χρήση τέτοιων εκφράσεων σε μια ενημερωτική εκπομπή υψηλής τηλεθέασης παραβιάζει κάθε κανόνα δεοντολογίας και προσβάλλει το κοινό.

Η κριτική: Είναι τουλάχιστον ειρωνικό ένας δημοσιογράφος να βρίζει στον αέρα μιας ενημερωτικής εκπομπής για να παραπονεθεί για την... έλλειψη σοβαρότητας στην τηλεόραση. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, στην προσπάθειά του να δείξει πόσο «λαϊκός» και αγανακτισμένος είναι με την τηλεοπτική σαπίλα, κατέληξε να γίνει μέρος του προβλήματος που ο ίδιος περιέγραφε. Η αυτοαναφορικότητα που κατήγγειλε, μόλις απέκτησε ένα νέο, δικό του κεφάλαιο.

Διαβάστε ακόμα: «Επιχείρηση»... Αλεπού στο Μέγαρο Μαξίμου: Ο απρόσμενος επισκέπτης που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας