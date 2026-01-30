Μια ασυνήθιστη «εισβολή» σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (30/01) στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι κάμερες ασφαλείας του κυβερνητικού κτηρίου κατέγραψαν μια αλεπού να περιφέρεται ανενόχλητη στην αυλή, προκαλώντας την έκπληξη των φρουρών και των υπευθύνων.

Το οδοιπορικό της αλεπούς στο κέντρο της Αθήνας

Η τετράποδη επισκέπτρια φαίνεται πως αποφάσισε να κάνει μια πλήρη ξενάγηση στα κτήρια της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών:

Πρώτη στάση: Το Προεδρικό Μέγαρο, όπου εθεάθη να κινείται με άνεση στα πεζοδρόμια της Ηρώδου Αττικού.

Δεύτερη στάση: Η αυλή του Μεγάρου Μαξίμου, όπου «συνελήφθη» από τον φακό των καμερών ασφαλείας.

Τελικός προορισμός: Μετά την ολιγόλεπτη βόλτα της, η αλεπού κατευθύνθηκε προς την ασφάλεια του Εθνικού Κήπου.



Γιατί οι αλεπούδες «ψηφίζουν» πλέον Σύνταγμα;

Το φαινόμενο της εμφάνισης αλεπούδων στην καρδιά της Αθήνας δεν είναι πλέον σπάνιο. Οι ειδικοί επισημαίνουν δύο βασικούς λόγους:

Αστικοποίηση: Η επέκταση της πόλης και η μείωση των φυσικών βιοτόπων αναγκάζει τα ζώα να αναζητούν τροφή σε αστικές περιοχές.

Ανθρώπινη παρέμβαση: Πολλοί κάτοικοι συνηθίζουν να αφήνουν τροφή για αδέσποτα, γεγονός που προσελκύει και άγρια ζώα, εξοικειώνοντάς τα με την ανθρώπινη παρουσία.

Παρά την χαριτωμένη εικόνα, οι ειδικοί προειδοποιούν τους πολίτες να μην πλησιάζουν και να μην ταΐζουν τις αλεπούδες, ώστε να διατηρηθεί η απαραίτητη απόσταση ανάμεσα στην άγρια ζωή και τον αστικό ιστό.

Key Points της είδησης

Πότε: Τα ξημερώματα της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου 2026.

Πού: Μέγαρο Μαξίμου και Προεδρικό Μέγαρο.

Πώς: Καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV).

Κατάσταση: Το ζώο φαινόταν υγιές και επέστρεψε στον Εθνικό Κήπο χωρίς να προκληθεί αναστάτωση.

