Viral στο TikTok: Φοιτήτρια των ΤΕΦΑΑ δείχνει πώς ζει με 1,25€ – Το κύμα συμπαράστασης και η απάντησή της

Η Marikakii συγκίνησε το πανελλήνιο περιγράφοντας την καθημερινότητά της με άδειο πορτοφόλι. Γιατί αρνήθηκε τις οικονομικές προσφορές των χρηστών και το μήνυμά της για τη γενιά των «3 δουλειών».

Μια φοιτήτρια του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής κατάφερε να γίνει το πρόσωπο των ημερών στο ελληνικό TikTok, όχι με κάποιο φανταχτερό βίντεο, αλλά παρουσιάζοντας την ωμή πραγματικότητα της φοιτητικής ζωής το 2026. Με τον τίτλο «Τι θα φάω αφού έχω μείνει με 1,75€», η Marikakii ξεκίνησε μια σειρά βίντεο που ξεπέρασε τις 500.000 προβολές.

Το μενού της «φτώχειας» και η αλληλεγγύη

Στο πρώτο βίντεο, η φοιτήτρια μαγειρεύει μακαρόνια με φακές που είχαν περισσέψει, περιγράφοντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Δεν το πιστεύω ότι είναι 20 του μήνα και έχω μείνει με 1,75€. Θα σας ενημερώνω για να παίρνετε ιδέες σε περίπτωση φτώχειας!».

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν άμεση και συγκινητική:

Προσφορές για χρήματα: Δεκάδες χρήστες ζήτησαν το IBAN της ή προσφέρθηκαν να της παραγγείλουν φαγητό μέσω εφαρμογών delivery.

Προσκλήσεις για γεύμα: Μητέρες από όλη την Ελλάδα την κάλεσαν να φάει μαζί με τις οικογένειές τους.

Η μείωση στα 1,25€: Την επόμενη μέρα, το ποσό μειώθηκε ακόμα περισσότερο, αφού ξόδεψε 50 λεπτά για ένα μπουκάλι νερό.

«Κάνω τρεις δουλειές, δεν ζητιανεύω»

Παρά την τεράστια αποδοχή, υπήρξαν και ορισμένα αρνητικά σχόλια που την κατηγόρησαν για «ζητιανιά» ή για περιττά έξοδα (όπως η περιποίηση νυχιών). Η απάντησή της ήταν ένα μάθημα αξιοπρέπειας:

Ο σκοπός: Ξεκαθάρισε ότι δεν ζήτησε βοήθεια, αλλά ήθελε να δείξει πώς επιβιώνει κανείς με ελάχιστα χρήματα, σπάζοντας το ταμπού της οικονομικής στενότητας.

Η εργασία: Αποκάλυψε ότι κάνει τρεις δουλειές και ότι η οικονομική της κατάσταση είναι αποτέλεσμα δικών της επιλογών και εξόδων που επέλεξε να καλύψει.

Η στήριξη: Τόνισε ότι οι γονείς της τη βοηθούν, αλλά η ίδια επιλέγει να μην τους επιβαρύνει, αναλαμβάνοντας τις συνέπειες των εξόδων της.

«Μπορεί να μην κάνουμε τη ζωή που ονειρευόμαστε, αλλά απολαμβάνω τη ζωή μου ακόμα και με αυτά τα λίγα. Βοηθήστε κάποιον που το έχει πραγματικά ανάγκη, εγώ θα τη βρω τη λύση», κατέληξε, κερδίζοντας τον σεβασμό των ακολούθων της.

