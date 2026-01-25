Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δικάζει» στο TikTok: Το απίθανο σχόλιο σε σκιέρ στα Καλάβρυτα – «Γύρνα το σε snowboard»

Viral έγινε η απάντηση του Πρωθυπουργού σε χρήστη που παραπονέθηκε για «γκαντεμιά». Η φωτογραφία με την τούμπα στο χιόνι, το προειδοποιητικό SMS του πατέρα και η ατάκα του Μητσοτάκη που έκανε τους πάντες να απορούν.

Μια απρόσμενη και άκρως χιουμοριστική παρέμβαση έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok, απαντώντας σε έναν σκιέρ που βρέθηκε την ίδια μέρα με εκείνον στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων. Ο Πρωθυπουργός απέδειξε για άλλη μια φορά ότι παρακολουθεί τα trends και δεν διστάζει να αυτοτρολαριστεί.

Το SMS του πατέρα και η «μοιραία» πτώση

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας χρήστης του TikTok ανέβασε ένα slideshow με τρεις φωτογραφίες:

Στην πρώτη ποζάρει έτοιμος για σκι στα Καλάβρυτα. Στη δεύτερη δείχνει ένα SMS από τον πατέρα του που του γράφει: «Πρόσεχε γιατί είναι εκεί ο Μητσοτάκης», υπονοώντας τη γνωστή λαϊκή δοξασία περί γκαντεμιάς. Στην τρίτη φωτογραφία, ο σκιέρ φαίνεται... φαρδύς-πλατύς στο χιόνι μετά από πτώση!



Η «πληρωμένη» απάντηση του Πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησε την ανάρτηση να πέσει κάτω. Σχολίασε κάτω από το βίντεο με μια ατάκα που έγινε αμέσως viral: «Γύρνα το σε snowboard», προτείνοντας στον χρήστη να αλλάξει άθλημα αφού δεν το «έχει» με τα πέδιλα! Το σχόλιο συγκέντρωσε χιλιάδες likes και προκάλεσε την έκπληξη των χρηστών, που δεν περίμεναν τέτοια άμεση αντίδραση.

