«Τερμάτισε το trend»: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε viral από την κορυφή της Στύγας – Το βίντεο από τα Καλάβρυτα

Η αιφνιδιαστική επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο χιονοδρομικό κέντρο χωρίς πρωτόκολλο. Το χιουμοριστικό βίντεο στο Instagram όπου παρουσιάζει το καφέ, τη σόμπα και τον αναβατήρα.

Μια διαφορετική και άκρως χιουμοριστική ανάρτηση έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Καλάβρυτα, όπου βρέθηκε το Σάββατο. Ο Πρωθυπουργός, εκμεταλλευόμενος την επίσκεψή του στο χιονοδρομικό κέντρο, αποφάσισε να... «τερματίσει το trend» των social media, κάνοντας μια ξενάγηση που κανείς δεν περίμενε.

«Αυτό είναι το καφέ, έχει και σόμπα!»
Στο βίντεο που ανέβηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται στην κορυφή της Στύγας.

Η «ξενάγηση»: «Μου ζήτησαν να παρουσιάσω το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας», λέει ο ίδιος και συνεχίζει δείχνοντας με την κάμερα τον χώρο, τη σόμπα, αλλά και τον αναβατήρα του χιονοδρομικού.
Χωρίς πρωτόκολλο: Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε ανάμεσα σε σκιέρ και επισκέπτες, συνομιλώντας μαζί τους σε χαλαρό κλίμα, μακριά από τις επίσημες υποχρεώσεις του Μαξίμου.
Η κίνησή του αυτή έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και σχόλια, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά τη δύναμη της άμεσης επικοινωνίας μέσω των social media.

