NASA: Η αλήθεια για τη θεωρία περί «απώλειας βαρύτητας» στις 12 Αυγούστου – Τι είναι το Project Anchor

Η NASA αναγκάστηκε να εκδώσει επίσημη διάψευση για μια θεωρία συνωμοσίας που κατέκλυσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ισχυριζόμενη ότι η Γη θα χάσει τη βαρύτητά της για επτά δευτερόλεπτα το ερχόμενο καλοκαίρι. Οι αναρτήσεις, που έγιναν viral, προκάλεσαν ανησυχία μιλώντας για εκατομμύρια θανάτους και μυστικά σχέδια δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το σενάριο της «μηδενικής βαρύτητας»

Σύμφωνα με τους ανυπόστατους ισχυρισμούς, στις 12 Αυγούστου 2026 η βαρυτική έλξη του πλανήτη θα μηδενιζόταν προσωρινά.

Project Anchor: Η θεωρία υποστήριζε ότι η NASA είχε αναπτύξει ένα πρόγραμμα ύψους 89 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να μετριάσει τις επιπτώσεις.

Τραγικές προβλέψεις: Οι συνωμοσιολόγοι έκαναν λόγο για 40 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως, όχι από την ίδια την αιώρηση, αλλά από την πτώση των ανθρώπων και των αντικειμένων μόλις η βαρύτητα επανερχόταν απότομα.

Η κατηγορηματική απάντηση της NASA

Εκπρόσωπος της NASA, μιλώντας στον ιστότοπο επαλήθευσης γεγονότων Snopes, ξεκαθάρισε ότι το σενάριο αυτό στερείται επιστημονικής βάσης.

Νόμοι της Φυσικής: Η βαρύτητα καθορίζεται από τη μάζα της Γης. Για να χαθεί η βαρύτητα, θα έπρεπε ο πλανήτης να χάσει ξαφνικά τη μάζα του (πυρήνα, μανδύα, ωκεανούς κ.λπ.), κάτι που είναι αδύνατο.

Ανύπαρκτο πρόγραμμα: Η NASA επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένα «Project Anchor».



Τι θα συμβεί πραγματικά στις 12 Αυγούστου;

Αντί για την απώλεια βαρύτητας, η 12η Αυγούστου 2026 θα φέρει ένα εντυπωσιακό αλλά απόλυτα ασφαλές αστρονομικό φαινόμενο: μια ολική ηλιακή έκλειψη. Η έκλειψη θα είναι ορατή κυρίως από την Αρκτική, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, τον Ατλαντικό Ωκεανό και τη Βόρεια Ισπανία.

Η ταχύτητα με την οποία διαδόθηκε αυτή η ψευδής είδηση υπογραμμίζει την ευαλωτότητα των χρηστών στα social media απέναντι σε «ψευδοεπιστημονικά» δεδομένα.

Οι θεωρίες συνωμοσίας συχνά «πατούν» σε πραγματικά γεγονότα (όπως η επερχόμενη έκλειψη) για να προσδώσουν μια αίσθηση εγκυρότητας. Το 2026, η NASA και άλλοι διεθνείς οργανισμοί επενδύουν όλο και περισσότερο σε τμήματα "Fact-Checking" για να προλαμβάνουν τον μαζικό πανικό που προκαλούν οι αλγόριθμοι των social media. Η βαρύτητα είναι μια θεμελιώδης δύναμη του σύμπαντος και δεν «απενεργοποιείται» σαν διακόπτης.