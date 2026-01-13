«Είμαι τέρας;»: Ο μπαμπάς που θέλει να παίζει μόνο 10 λεπτά με τα παιδιά του και το viral tweet των 16 εκατομμυρίων προβολών

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 11 άτομα
«Είμαι τέρας;»: Ο μπαμπάς που θέλει να παίζει μόνο 10 λεπτά με τα παιδιά του και το viral tweet των 16 εκατομμυρίων προβολών

Ένας πατέρας δύο παιδιών προκάλεσε παγκόσμιο debate στο X (πρώην Twitter), παραδεχόμενος δημόσια ότι η πατρότητα τον οδηγεί σε «υπερδιέγερση» και ότι το ιδανικό για εκείνον θα ήταν να περνά μόλις 10 λεπτά την ημέρα παίζοντας με τα παιδιά του.

Η εξομολόγηση που σόκαρε

Στο κείμενο των 412 λέξεων που έγινε viral, ο πατέρας αναφέρει χαρακτηριστικά:

  • Το «βράσιμο» του αίματος: «Αν πρέπει να τα προσέχω ή να τα διασκεδάζω για πάνω από 10 λεπτά, αρχίζει να μου βράζει το αίμα».
  • Το δίλημμα: «Το να παίζεις πάσες με τον γιο σου υποτίθεται ότι είναι κορυφαία εμπειρία. Κι όμως, από μέσα μου, απλώς δεν θέλω να είμαι εκεί. Θέλω να πίνω τον καφέ μου με ησυχία. Είμαι τέρας;».

 
Ανάμεικτες αντιδράσεις από γονείς και ειδικούς
Η ανάρτηση δίχασε τους χρήστες. Κάποιοι έδειξαν ενσυναίσθηση, τονίζοντας ότι η γονεϊκότητα είναι εξαντλητική και ότι πολλοί γονείς νιώθουν το ίδιο αλλά φοβούνται να το πουν. Άλλοι, ωστόσο, τον κατηγόρησαν για «ψηφιακή βαρβαρότητα», επισημαίνοντας ότι αυτά τα λόγια θα μείνουν για πάντα στο διαδίκτυο και μπορεί κάποτε να τα διαβάσουν τα ίδια του τα παιδιά.

Τι λένε οι ψυχολόγοι;

Οι ειδικοί εξηγούν ότι το παιχνίδι δεν είναι ο μόνος τρόπος σύνδεσης, αλλά είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού. Προτείνουν στους γονείς που νιώθουν δυσφορία:

  • Να θέτουν όρια στο παιχνίδι («θα παίξουμε για 15 λεπτά και μετά θα κάνουμε κάτι άλλο»).
  • Να αναζητούν ποιοτικό χρόνο σε δραστηριότητες που απολαμβάνουν και οι ίδιοι.
  • Να μην φοβούνται να παραδεχτούν την κούρασή τους, αλλά να την επικοινωνούν στο σωστό περιβάλλον (π.χ. στον σύντροφό τους) και όχι δημόσια.

Διαβάστε ακόμα: «Are You Dead?»: Η δυστοπική εφαρμογή που σαρώνει στην Κίνα – Τσεκάρει αν οι νέοι που μένουν μόνοι είναι... ζωντανοί

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

«Πόλεμος» μετεωρολόγων: Από τις «πολικές φωτοβολίδες» στις... «στρακαστρούκες» – Νέα σκληρή ανάρτηση Τσατραφύλλια
Ο Καιρός

«Πόλεμος» μετεωρολόγων: Από τις «πολικές φωτοβολίδες» στις... «στρακαστρούκες» – Νέα σκληρή ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Πλάτη δεν ξαναβάζουμε»: Οριστικό «όχι» και από τους αγρότες της Κρήτης στον Μητσοτάκη – Πλήρης ρήξη με την Πανελλήνια
Πολιτική

«Πλάτη δεν ξαναβάζουμε»: Οριστικό «όχι» και από τους αγρότες της Κρήτης στον Μητσοτάκη – Πλήρης ρήξη με την Πανελλήνια

Αγροτικά μπλόκα: Προς «ναυάγιο» η συνάντηση με τον Μητσοτάκη; – Οργή για τις «δύο επιτροπές» και τον διχασμό
Πολιτική

Αγροτικά μπλόκα: Προς «ναυάγιο» η συνάντηση με τον Μητσοτάκη; – Οργή για τις «δύο επιτροπές» και τον διχασμό

Καιρός: Στην «κατάψυξη» με -14 η χώρα – Τι ισχύει για σχολεία και αλυσίδες την Τρίτη, πότε έρχεται η άνοδος 10 βαθμών
Ο Καιρός

Καιρός: Στην «κατάψυξη» με -14 η χώρα – Τι ισχύει για σχολεία και αλυσίδες την Τρίτη, πότε έρχεται η άνοδος 10 βαθμών

Άνοια: Δύο αθώες καθημερινές συνήθειες που αποτελούν «καμπανάκι» – Τι πρέπει να προσέξετε
Υγεία

Άνοια: Δύο αθώες καθημερινές συνήθειες που αποτελούν «καμπανάκι» – Τι πρέπει να προσέξετε