Στην Ελλάδα έχει βρει το… στοιχείο του ο διάσημος στυλίστας Fancy James, στενός συνεργάτης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο οποίος μίλησε στο «Πρωινό» τόσο για τις λαμπερές εμφανίσεις της πρέσβειρας όσο και για τη δική του καθημερινότητα στη χώρα μας – αλλά και τα σχέδιά του να βρει Έλληνα σύντροφο.

Ο ίδιος εμφανίστηκε on air με το γνωστό εκκεντρικό στιλ του, λέγοντας με χιούμορ: «Είμαι καταπληκτικά. Σήμερα είπα να ντυθώ σαν μια μικρή λεοπάρδαλη. Είναι κάτι απλό, για την Κυριακή και για brunch. Είμαι μια λεοπάρδαλη σήμερα».

Μιλώντας για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τόνισε ότι στο κομμάτι του στιλ η χημεία τους ήταν από την αρχή ξεκάθαρη: «Δεν είναι καθόλου δύσκολη όσον αφορά στο στιλ της. Όταν με επέλεξε, ήμουν ήδη στη μόδα, όπως και εκείνη, και είμαστε συνδεδεμένοι. Πάντα ξέρω και είμαι ενήμερος για το πώς θέλει να δείχνει. Είναι τύπου “ωραία, τέλεια” και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε».

Για τις επίσημες βραδινές εμφανίσεις της, ο Fancy James εξήγησε ότι στόχος είναι να ισορροπεί ο θεσμικός της ρόλος με τη θηλυκότητα: «Τις βραδινές ώρες, επειδή είναι πρέσβης και έχει πολλές συναντήσεις με πρωτόκολλα, θέλουμε να είναι θηλυκή, να δείχνει γυναίκα, κυρία. Επειδή είναι πρέσβης, δεν σημαίνει ότι πρέπει να φοράει κοστούμι 24 ώρες».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμμετοχή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Milano Cortina 2026», μια στιγμή κατά την οποία επέλεξαν πιο χαλαρή, αθλητική προσέγγιση: «Θεέ μου, ήταν μια καταπληκτική μέρα και το απόλαυσε. Φόρεσε θαυμάσια αθλητικά παπούτσια και έβρεχε λίγο, οπότε μπήκαμε στο πνεύμα “σήμερα θα είμαστε απλοί, γλυκιά μου”. Είναι η πρώτη φορά που θα είμαστε απλοί. Έδειχνε εξωτική με τα αθλητικά ρούχα, ωραία και πολύ σέξι».

Ο στυλίστας, όμως, δεν έκρυψε ότι το μεγάλο του «κόλλημα» αυτή την περίοδο είναι η Ελλάδα. Περιέγραψε με ενθουσιασμό όσα ζει στη χώρα μας: «Αγαπώ την Ελλάδα. Θεέ μου, είμαι τόσο ενθουσιασμένος. Κάθε μέρα λέω “τι μέρος”». Όπως αποκάλυψε, τελευταία έχει ερωτευτεί τη Θεσσαλονίκη: «Τώρα είμαι ερωτευμένος με τη Θεσσαλονίκη. Ήμουν εκεί για το Σαββατοκύριακο. Είναι φοβερά».

Δεν θα μπορούσε να λείπει και η αναφορά στις καλοκαιρινές αποδράσεις του: «Έχω εμμονή με την Ελλάδα. Η Μύκονος είναι το αγαπημένο μου νησί. Αγαπώ τους Έλληνες. Η αγάπη που λαμβάνω είναι φοβερή. Είμαι τόσο πολύ ευπρόσδεκτος, νιώθω σαν να είμαι σπίτι μου».

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο Fancy James παραδέχθηκε ότι προσπαθεί να μάθει ελληνικά – για… πολύ συγκεκριμένο λόγο: μέχρι στιγμής ξέρει μόνο βασικές λέξεις, όπως «καλησπέρα», «καλημέρα», «ευχαριστώ», αλλά θέλει να προχωρήσει: «Πρέπει να μάθω (τη γλώσσα), γιατί είναι ωραία για εμένα να κοιτάξω για Έλληνες άνδρες, οπότε πρέπει να μάθω τη γλώσσα».

Με τον ίδιο να δηλώνει «ερωτευμένος» με την Ελλάδα και να νιώθει ότι εδώ έχει βρει ένα δεύτερο σπίτι, μένει να φανεί αν στο επόμενο διάστημα θα βρει και τον… Έλληνα άντρα που ψάχνει.

